Anna und David sind die beliebtesten Vornamen in Nürnberg

Statistik gibt Aufschluss: Eheschließungen und Geburten 2018



NÜRNBERG (pm/nf) - Beim Standesamt Nürnberg wurden 2018 insgesamt 2.588 Eheschließungen beurkundet. Dies sind 78 mehr als im Jahr 2017. Davon haben 2.517 Paare beim Standesamt Nürnberg oder den dazugehörigen Bürgerämtern geheiratet. Im Jahr 2018 kamen etwas weniger Kinder zur Welt als noch im Jahr 2017.

71 Nürnberger, bei denen mindestens einer die deutsche Staatsangehörigkeit hat, haben ihre im Ausland stattgefundene Eheschließung nachbeurkunden lassen. Es wurden186 Ehefähigkeitszeugnisse für deutsche Nürnberger ausgestellt, die im Ausland geheiratet haben. 70 Prozent der Brautpaare waren vorher beide ledig, 75 Prozent der Brautpaare waren beide Deutsche, allerdings oft mit Migrationshintergrund.Bei 6 Prozent der Brautpaare waren beide Ausländer. Von den 2.517 Paaren waren 8 Prozent gleichgeschlechtlich (4 Prozent weiblich und 4 Prozent männlich). Weitere 5 Prozent haben ihre Lebenspartnerschaften in eine Ehe umwandeln lassen. 75 Prozent der Ehepaare führen einen gemeinsamen Namen, zu 91 Prozent ist dies der Familienname des Mannes.Im Jahr 2018 wurden durch das Standesamt Nürnberg und die dazugehörigen Bürgerämter 7.991 Geburten beurkundet (2017 waren es 8.395), 7.872 Babys waren in Nürnberg geboren. Von diesen Kindern waren 4.031 (51 Prozent) männlich und 3.841 (49 Prozent) weiblich. Außerdem wurden 119 deutsche Kinder nachbeurkundet, die im Ausland geboren wurden.Die häufigsten Vornamen waren bei Mädchen Anna, Mia, Emma, Sophia, Emilia, Lina und Mila und bei Knaben David, Jonas, Leon, Maximilian, Felix, Anton und Noah. Als zweiter Vorname war der häufigste Maria bei den Mädchen und Alexander bei den Jungs. 4.407 Kinder bekamen nur einen Vornamen, 2.997 zwei Vornamen, 420 drei und 35 mehr als drei.Bei den fehlenden 13 Kindern stand der Vorname zum Zeitpunkt der Beurkundung noch nicht fest. 72 Prozent der Eltern waren miteinander verheiratet. 65 Prozent der Mütter wohnen im Stadtgebiet, der Rest im Umland. 2018 hat sich bei 1.459 Kindern der Name geändert, etwa die Hälfte durch nachträgliche Eheschließung der Eltern.Außerdem wurden 110 in Nürnberg geborene Personen adoptiert, davon 60 Prozent als Erwachsene.Es wurden 22 Geschlechtsänderungen nach dem Transsexuellengesetz (TSG) eingetragen. Seit 1. November 2018 kann man beim Standesamt die Reihenfolge der Vornamen neu sortieren. Davon wurde im vergangenen Jahr 55 Mal Gebrauch gemacht.