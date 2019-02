Ball der Union 2019: Schnappschuss schicken und gewinnen

Das Ballereignis der gesamten Region: Der Ball der Union ist jedes Jahr ein Highlight und bietet auch in diesem Jahr wieder beste Unterhaltung für die 3.000 Ballgäste. Zeigen Sie uns, wie Sie die Ballnacht feiern. Egal ob Schnappschuss in der Gruppe, witziges Selfie oder jedes andere Motiv aus Ihrer Ballnacht – wir wollen sehen, wie Sie den Ball der Union erleben. Die Eindrücke sammeln wir in einer Bildergalerie auf marktspiegel.de. Außerdem werden ausgewählte Schnappschüsse in der Mitternachtszeitung oder in der nächsten Ausgabe des MarktSpiegels abgedruckt.Mitmachen und selbst zum Star werdenUnter allen, die uns ein Selfie vom Ball der Union schicken, verlosen wir einen 4-Tages-Verwöhnurlaub im 5 Sterne Hotel A-ROSA Kitzbühel (mit eigener Anreise).Inmitten der traumhaften Kulisse der Tiroler Bergwelt liegt das A-ROSA Kitzbühel, Austria's Best Ski Hotel (World Ski Award 2017), mit Blick auf Hahnenkamm und „Streif“, beides echte Legenden der Sportstadt. Mit seinem mondänen Flair lockt Kitzbühel Sommer wie Winter Sportbegeisterte und Erholungssuchende an. Der glückliche Gewinner darf sich auf 3 Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension freuen. Der Gutschein kann je nach freier Verfügbarkeit über das TUI ReiseCenter am Stresemannplatz mit freundlicher Unterstützung des Teams von Jörg Grießinger eingelöst werden.Veranstalter des Gewinnspiels ist die „Verlag Der MarktSpiegel GmbH“ mit freundlicher Unterstützung des TUI ReiseCenter am Stresemannplatz.Das Gewinnspiel findet statt am 23.02.2019 statt. Selfies die zwischen 19 und 23 Uhr mit Namen versehen per WhatsApp an die 0160/ 7131165 versendet wurden, nehmen an der Verlosung teil. Gewinnberechtigt sind Bilder mit maximal zwei Personen.Sämtliche Mitarbeiter der „Verlag Der MarktSpiegel GmbH“ sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.Die Gewinnerziehung erfolgt am 24.02.2019 ab ca. 0 Uhr auf der Bühne im Großen Saal der Meistersingerhalle Nürnberg. Das Gewinnerfoto wird per Zufallsprinzip ermittelt. Gewinner ist/sind die auf den Gewinnerfoto abgebildeten Person(en). Bei Nichtanwesenheit des Gewinners bei Gewinnerziehung, muss sich dieser bis spätestens Dienstag, 26.02.2019 persönlich bei der „Verlag Der MarktSpiegel GmbH“ melden. Sollte sich der Gewinner bis zu diesem Termin nicht melden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Datenschutzhinweise:Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Fotos in den Medien der „Verlag Der Marktspiegel GmbH“ (Print und Online) einverstanden. Alle übrigen personenbezogenen Daten werden nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.Zur Einsendung der teilnehmenden Fotos wird der Messaging-Dienst WhatsApp eingesetzt. Für die Nutzung dieser Funktion wird ein bestehendes Messaging Konto beim Anbieter des Messaging-Dienstes WhatsApp benötigt. Verantwortlicher Anbieter von WhatsApp ist die WhatsApp, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass WhatsApp personenbezogene Daten (insbesondere Name und Vorname, Telefonnummer, Messenger-ID, Profilbild, andere Profildaten, Nachrichten, Chathistorie und daraus abgeleitete Daten) erhält, die auch auf Servern außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. Die WhatsApp Inc. Ist allerdings unter dem Privacy Shield Abkommen zertifiziert und gewährleistet somit auch ein ausreichendes Datenschutzniveau im Sinne der DSGVO. Weitere Informationen erhalten die obenstehenden Datenschutzhinweise von WhatsApp. Die „Verlag Der Marktspiegel GmbH“ hat weder genaue Kenntnis von, noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch den Anbieter des Messaging-Dienstes WhatsApp.