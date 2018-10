Bayerns Innenminister Joachim Herrmann: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!

REGION (pm/nf) - Am kommenden Sonntag, 14. Oktober, werden die Abgeordneten des 18. Bayerischen Landtags sowie gleichzeitig die Mitglieder der sieben bayerischen Bezirkstage gewählt. Stimmberechtigt sind voraussichtlich fast 9,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, darunter fast 600.000 Erstwählerinnen und Erstwähler.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bittet alle Bürgerinnen und Bürger, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen: ,,Wahlen sind die Grundlage unseres Staates. Mit einer hohen Wahlbeteiligung setzen Sie ein starkes Zeichen für die Demokratie. Wenn Sie am Wahlsonntag nicht in Ihrem Wahllokal abstimmen können oder verreist sind, bitte ich Sie, von der Briefwahl Gebrauch zu machen.“ Der Wahlbrief muss bei Versendung mit der Post dann spätestens am Donnerstag vor der Wahl abgeschickt werden. Spätestens am Wahltag um 18 Uhr muss der Wahlbrief bei der Gemeinde eingetroffen sein.Die Wahlbeteiligung betrug bei der letzten Landtagswahl knapp 64 Prozent und lag damit deutlich höher als 2008 und 2003 (circa 58 bzw. 57 Prozent). Zwischen 1946 und 1998 wurden bei den bayerischen Landtagswahlen Wahlbeteiligungen zwischen knapp 66 Prozent (1990) und über 82 Prozent (1954) erreicht.Am 14. Oktober finden zeitgleich mit der Landtags- und den Bezirkswahlen fünf Bürgermeisterwahlen und in 22 Gemeinden 29 Bürgerentscheide statt. Für die Städte und Gemeinden bringt die gemeinsame Vorbereitung der Wahlen und Abstimmungen deutliche Vorteile, weil so Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart werden können. „In diesen Städten und Gemeinden lohnt es sich am Sonntag gleich doppelt, den Urnengang anzutreten“, so Herrmann.