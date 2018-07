Cake Pops und Schnupper-Pakete für den guten Zweck

Die Nürnberger Symphoniker initiieren Benefizaktion zugunsten von Hilfe für Krebskranke e.V. Nürnberg



NÜRNBERG (pm/nf) - Beim Konzert „Morricone and More- Filmmusik-Highlights “ des Musiksommers 2018 konnten bei einer Benefizaktion 1.400 Euro zugunsten von Hilfe für Krebskranke e.V. Nürnberg erlöst werden. Für einen Einsatz von fünf Euro hatten die Zuschauer die Chance Schnupper-Pakete für zwei Personen bei den Nürnberger Symphonikern zu gewinnen. Dazu gab es auch noch einen leckeren Cake Pop von der Cake-Pop Manufaktur Sandybel.

Die Gesamtspende von 1.400 Euro kommt eins zu eins Förderprojekten des Vereins Hilfe für Krebskranke e.V. an der medizinischen Klinik 5 am Klinikum Nürnberg Nord zugute „Wunderbar, dass die Nürnberger Symphoniker, allen voran Intendant Lucius Hemmer, uns diese Aktion ermöglicht haben“, bedankt sich der Vorsitzende Dr. Matthias Everding und freut sich über die Spenden- Bereitschaft des Publikums. Seit knapp 40 Jahren unterstützt Hilfe für Krebskranke e.V. Nürnberg die medizinische Klinik 5 für Onkologie und Hämatologie am Klinikum Nürnberg. Viele Projekte und zahlreiche Zusatzleistungen für Patienten können allein dank der Spenden engagierter Menschen und Unternehmen angestoßen und realisiert werden.Mehr Informationen unter:www.krebshilfe-nuernberg.dewww.familien-leben-mit-krebs.dewww.med5-nbg.de