CSU fordert interaktive Karte und App für Behindertenparkplätze

NÜRNBERG (pm/nf) - Als Autofahrer sind Menschen mit Körperbehinderung meist darauf angewiesen, dass am Zielort ein Behindertenparkplatz zur Verfügung steht. Doch wo diese im Stadtgebiet genau zu finden sind, ist gar nicht so leicht heraus zu bekommen. „Nur für die Altstadt gibt es einen kleinen Kartenausschnitt als Datei bei der Tourismuszentrale“, so Stadträtin Rita Heinemann, Inklusionssprecherin der CSU-Stadtratsfraktion.

Eine Liste aller Standorte gibt es zwar als Texttabelle mit den Straßennamen in alphabetischer Reihenfolge, aber sich ohne Orientierung durch fünf eng bedruckte Seiten zu arbeiten ist unpraktisch und setzt voraus, dass man die Straßennamen kennt.Rita Heinemann: „Andere Städte lösen das inzwischen wesentlich besser. Ich wünsche mir einen interaktiven Stadtplan mit Zoomfunktion, der die genauen Standorte der Behinderten-Parkplätze anzeigt und eine Suchfunktion hat. So wäre vieles einfacher für körperlich behinderte Autofahrer. Optimal wäre eine App, mit der man zusätzlich Information bekommt, wo ein entsprechender Parkplatz auch wirklich frei ist.“Verkehrssprecher Andreas Krieglstein ergänzt: „Die Technologie dafür ist längst vorhanden, die Installation solcher „Belegt-Melder“ an den Behindertenparkplätzen der Stadt wäre ein guter Pilotversuch für so ein System.“Auch bei Großveranstaltungen soll die Stadt online informieren, wenn beispielsweise Behindertenparkplätze speziell für einen Event eingerichtet wurden.