CSU-Stadtratsfraktion unterstützt den Vorschlag der Altstadtfreunde Nürnberg

CSU will Großdruck der historischen Pellerhaus-Fassade



NÜRNBERG (nf) - Beim Festakt zum ,,Halb-Finale" im Pellerhof in der vergangenen Woche, überraschte Altstadtfreunde-Vorsitzender Karl-Heinz Enderle mit einem Vorschlag: Um in die Diskussion zur Pellerhaus-Fassade (originalgetreu wiederherstellen oder im 50-Jahre Design belassen) etwas mehr Klarheit zu bringen, sollte man ausloten, wie die Bürgerinnen und Bürger zum Projekt stehen: ,,Lassen Sie uns für einige Wochen eine Plane mit dem Bild des alten Hauses in der Größe eins zu eins vor das Haus stellen. Das wird nicht billig, aber die Sponsoren stehen bereit und die Finanzierung ist gesichert. Sollten wir dann überwiegende Ablehnung ernten, werden wir alle Träume vom alten Pellerhaus begraben.“

Nun unterstützt die CSU-Stadtratsfraktion Nürnberg die Altstadtfreunde bei ihrer Idee, einen Großdruck der historischen Fassade am Pellerhaus anzubringen. Fraktionsvorsitzender Marcus König: „Mit diesem Großdruck kann man die Frontansicht auf das Pellerhaus im Vorkriegszustand perfekt simulieren, ohne in das Gebäude einzugreifen. Damit könnte den Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern sowie dem interessierten Publikum aus aller Welt ein Gesamteindruck vermittelt werden, der die Wirkung einer Rekonstruktion erlebbar macht.“„Die Altstadtfreunde haben mit einem enormen ehrenamtlichen Engagement den Hof in seiner atemberaubenden Schönheit wiedererstehen lassen. Der Vorschlag mit dem Großdruck ist extrem interessant und wir unterstützten diese Idee sehr gerne“, ergänzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Krieglstein, der zusammen mit Marcus König den Antrag stellte.Der Antrag der CSU fordert die Verwaltung auf, alle nötigen Voraussetzungen zu schaffen und den Altstadtfreunden die Genehmigung zu erteilen, das Pellerhaus für mindestens acht Wochen mit einem Großdruck verhüllen zu dürfen.Der ausführliche Beitrag zum Festakt in der Säulenhalle des Pellerhofes: