Delfin Nynke zurück im Tiergarten

NÜRNBERG (pm/nf) - Am heutigen Mittwoch, 10. Oktober 2018, ist Delfinweibchen Nynke aus den Niederlanden in den Tiergarten der Stadt Nürnberg zurückgekehrt. Der rund 35 Jahre alte Delfin wird in seine frühere Gruppe eingegliedert.

Im Oktober 2008 war Nynke auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) zusammen mit zwei weiteren weiblichen Delfinen aus Nürnberg auf Hochzeitsreise nach Harderwijk in die Niederlande gegangen. In Harderwijk lebte Nynke in einer großen Delfingruppe, in der alle Tiere voneinander lernten. So konnte Nynke in Harderwijk erfolgreich zwei Jungtiere aufziehen. Am 21. August 2010 brachte sie mit Kai ein männliches Jungtier zur Welt. Am 9. August 2013 wurde ihre Tochter Zoe geboren.Der schon lange geplante Transport aus den Niederlanden verlief reibungslos. Nynke kam um kurz nach drei Uhr nachts im Tiergarten Nürnberg an. Bereits wenige Minuten nach dem Einsetzen in das ihr von früher her bekannte Rundbecken fraß sie zum ersten Mal. Kurz darauf schwamm Nynke gemeinsam mit ihrer „alten Bekannten“ Jenny einige Runden durchs Becken. In den nächsten Tagen wird sie mit den übrigen Delfinen Kontakt aufnehmen können und gemeinsam mit der Gruppe die für Nynke neuen Becken der Delfinlagune erkunden können.