Deutscher Zukunftspreis nominiert Energie Campus-Forscher

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Hydrogenious Technologies GmbH sind gemeinsam für den Deutschen Zukunftspreis 2018 – Preis des Bundespräsidenten für Zukunft und Innovation nominiert worden. Das Team um Prof. Dr. Peter Wasserscheid, Leiter des Lehrstuhls für Chemische Reaktionstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg und Direktor des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien, Prof. Dr. Wolfang Arlt, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Thermische Verfahrenstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg, und Dr. Daniel Teichmann, Geschäftsführer der Hydrogenious GmbH, hat eine innovative Wasserstoffspeichertechnologie entwickelt.

Alle drei sind beziehungsweise waren am Energie Campus Nürnberg tätig, Prof. Dr. Arlt war dort Sprecher der wissenschaftlichen Leitung. Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt hierzu: „Die Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis 2018 belegt die große wissenschaftliche und wirtschaftliche Kompetenz der Metropolregion, insbesondere am Energie Campus Nürnberg. Hierzu gratuliere ich dem Team um Prof. Peter Wasserscheid, Prof. Wolfgang Arlt und Daniel Teichmann herzlich.“Mit den Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC) lässt sich Wasserstoff sicher und zuverlässig in einer Flüssigkeit speichern und bei Bedarf wieder freisetzen. Dies löst die technischen Probleme mit dem umweltfreundlichen Energieträger Wasserstoff, der bisher nur aufwändig bei extrem niedrigen Temperaturen oder unter hohen Drücken gespeichert und transportiert werden konnte.Die Wasserstoffspeichertechnologie wurde im Umfeld des Energie Campus Nürnberg entwickelt.Nominiert für den mit 250.000 Euro dotierten Deutschen Zukunftspreis sind neben der innovativen Wasserstoffforschung aus der Region auch ein Team aus Baden-Württemberg und ein Team Nordrhein-Westfalen. Der Preis wird am Mittwoch, 28. November 2018, vom Bundespräsidenten verliehen.Weitere Informationen zum Deutschen Zukunftspreis 2018 unter: www.deutscher-zukunftspreis.de.