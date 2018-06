Die Lange Einkaufsnacht in der City: Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas zeigt uns seine schönsten Schnappschüsse

Erfolgreiche Lange Einkaufsnacht anlässlich der IONacht



NÜRNBERG (pm/nf) - Die im Zusammenspiel mit der IONacht (Internationalen Orgelwoche, ION) veranstaltete Lange Einkaufsnacht in der Nürnberger Altstadt am vergangenen Freitag (15. Juni 2018) war ein toller Erfolg. Musikdarbietungen sowohl in Altstadtkirchen als auch an ungewöhnlichen Orten in Einzelhandelsgeschäften und am Hauptmarkt Freiluftkino mit Orgelmusik aus der Frauenkirche, bildeten ein vielfältiges und anspruchsvolles kulturelles Programm.

Gleichzeitig nutzten der City- Einzelhandel in den Haupteinkaufslagen wie in den Nebenlagen und viele Händler auf dem Wochenmarkt Hauptmarkt die Möglichkeit zu der verlängerten Ladenöffnung bis 23 Uhr.Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas, der während der IONacht unterwegs war, erzählt: „In der Nürnberger Altstadt herrschte am Freitagabend eine einzigartige Stimmung. Zahlreiche Menschen in lockerer, entspannter Stimmung flanierten zwischen den diversen Spielorten der IONacht und nutzten die Möglichkeit zum Einkaufsbummel. Das Musikprogramm war bestens auf die jeweiligen Orte zugeschnitten. ION und der City-Einzelhandel konnten sich auf ungewöhnliche Weise den Menschen präsentieren und zeigen, dass die Nürnberger Altstadt höchste Qualität in jeder Hinsicht bietet. Mein Dank gilt Intendanz und Geschäftsführung der ION und dem Einzelhandel. Dies gilt vor allem für diejenigen Geschäfte, die Musikdarbietungen ermöglicht und gesponsert haben, einschließlich der Wochenmarkthändler für das Sponsoring des Freiluftkinos auf dem Hauptmarkt.“ Dr. Fraas resümiert: „So eine Lange Einkaufsnacht verdient nächstes Jahr Wiederholung!“Jürgen Schlag, 1. Vorsitzender der Altstadt-Händlervereinigung Erlebnis Nürnberg e.V. betont: „Die Lange Einkaufsnacht war eine tolle Werbung für unsere Innenstadt und für den dortigen Handel. Das Programm in den Handelshäusern hat es erreicht, dass Besucher auch in die Nebenlagen gekommen sind. Damit ist dieses Format ein gelungenes Format um die gesamte Handelslandschaft zu bewerben. Erlebnis Nürnberg e.V. begrüßt es daher sehr, wenn diese Möglichkeit auch in den folgenden Jahren möglich ist um den Betrieben die Chance zu geben, neue Kunden zu begeistern.“Vorbericht zur Langen Einkaufsnacht: