Dr. Karl Tragl zum neuen Vorstandssprecher von Diehl berufen

NÜRNBERG (pm/nf) - Gesellschafter und Aufsichtsrat der Diehl-Gruppe (Nürnberg), haben Dr.-Ing. Karl Tragl (55) mit Wirkung ab 1. Mai 2018 zum Vorstandssprecher der Diehl Verwaltungs-Stiftung berufen.

Dr. Tragl studierte Physik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und promovierte anschließend beim Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Siemens in der Unternehmensplanung und -entwicklung als Unternehmensberater in Restrukturierungs-, Wachstums- und Innovationsprojekten. Später war er für die Siemens Management Consulting tätig und zuletzt schließlich verantwortlich für das globale Geschäft mit Frequenz-Umrichtern des Unternehmens. Es folgte ein Wechsel zum Maschinenbauer Bosch Rexroth AG, bei dem Dr. Karl Tragl 16 Jahre tätig war und nach verschiedenen Stationen als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens die Gesamtverantwortung trug. Zuletzt war er in den USA als Group CEO bei Alcoa und, nach der Aufspaltung des Unternehmens in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen, bei Arconic zuständig für Engineered Products and Solutions (Produkte aus Al-, Ni- und Ti-Legierungen für die Luftfahrt-, Defence- und Autoindustrie).Dr. Tragl verbindet seine umfangreiche unternehmerische Erfahrung in verschiedenen Branchen mit seiner international angelegten Kenntnis moderner Produktionssysteme und innovativer Methoden aus den Bereichen Industrie 4.0, Automatisierungstechnik und 3D-Druck. Der neue Vorstandssprecher ist verheiratet und hat fünf Kinder im Alter zwischen elf und 24 Jahren. Beim Technologieunternehmen Diehl ist die Freude groß, mit Dr. Karl Tragl eine herausragende Führungspersönlichkeit als Vorstandssprecher gewinnen zu können, die den Erfolgskurs des Unternehmens mit Tatkraft und Weitsicht fortführen wird.Ein herzlicher Dank der Diehl-Gruppe geht an Wolfgang Weggen, dem Finanzvorstand des Unternehmens, der seit einem Jahr zusätzlich zu seinen Aufgaben mit viel Engagement den Vorstand kommissarisch geführt hat.