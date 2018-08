Durchgestylt: In der alten Hauptpost entsteht ein Campus für die neue Art des Arbeitens

NÜRNBERG (pm/nf) - Der neue Design Offices Standort direkt neben dem Nürnberger Hauptbahnhof umfasst insgesamt 12.400 Quadratmeter und ist bereits der zweite nach Design Offices Nürnberg City. Die Flächen verteilen sich auf den denkmalgeschützten Rundbau entlang der Allersberger Straße, dessen historische Fassaden und Art-Deco Treppenhäuser erhalten bleiben, und die dritte bis neunte Etage im kleineren Turm des Neubau-Ensembles.

Hier wird es flexible Büroflächen für Projektteams mit bis zu 500 Mitarbeitern geben, aber auch verschiedene Coworking Bereiche, wie die großzügige Coworking Lounge in der 8. Etage. Im 9. Obergeschoss entsteht einer der höchsten Eventbereiche der Stadt mit multifunktionalen Räumen in unterschiedlichen Größen, die variabel miteinander kombiniert werden können. Diese eignen sich hervorragend für moderne Meetingformate wie Design Thinking, Scrum oder Barcamps und bieten einen einmaligen Blick über die Stadt bis hin zur Burg. Für das leibliche Wohl in den Pausen sorgt das Team des DO Café im Erdgeschoss.„Mit unserem neuen Standort schaffen wir einen Ort, an dem Arbeiten neu gedacht wird. Neben Räumen für Innovation und agiles Arbeiten, in denen Unternehmen ihre Kreativität ausleben können, wird es auch einen Makerspace geben, in dem man direkt eigene Prototypen bauen kann“, so, Gründer und CEO von Design Offices. Für ihn ist das Projekt auch eine Herzensangelegenheit, denn vor zehn Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in Nürnberg, wo bis heute die Design Offices GmbH, als zentrale Schnittstelle ihre Heimat hat.Die Vorbereitungen für das Bauprojekt der Hubert Haupt Immobilien Holding sind bereits in vollem Gange. Der Baustart erfolgt im Herbst dieses Jahres und die Fertigstellung ist für Anfang 2021 vorgesehen. „Die zukunftsorientierte Ausrichtung von Design Offices passt sehr gut zu dem Konzept des Tafelhof Palais an diesem herausragenden Standort in Nürnberger Spitzenlage“, so Haupt.Über den Einzug der New Work Pioniere freut sich auch Nürnbergs Wirtschaftsreferent: „Nürnberg ist ein attraktiver, zukunftsfähiger und erfolgreicher Bürostandort. Damit das so bleibt, brauchen wir ein breites Angebot an modernen, attraktiven und innovationsunterstützenden Bürokonzepten. Mit dem Einzug von Design Offices im Tafelhof Palais am Hauptbahnhof gibt es künftig noch mehr flexible Arbeitsumgebungen direkt in der Stadtmitte."Das Tafelhof Palais entsteht auf dem Areal der ehemaligen Hauptpost direkt neben dem Nürnberger Hauptbahnhof. Dort entwickelt die Hubert Haupt Immobilien Holding rund 47.000 Quadratmeter Geschossfläche mit einem ansprechenden Nutzungsmix. Neben einem vier-Sterne-Superior „Leonardo Royal Hotel Nürnberg“ sowie einem Haus der Motel One Group beziehen auch die Deutsche Post mit Zustellstützpunkt inkl. Postfachanlage und die Postbank den Standort. Ergänzt werden diese durch flexible Büroflächen von Design Offices und attraktive Einzelhandelsflächen. Die Fertigstellung des Tafelhof Palais ist für Anfang 2021 vorgesehen.