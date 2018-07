Ehekarussell sprudelt wieder

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Reparaturarbeiten am Ehekarussell durch das städtische Hochbauamt sind abgeschlossen. Der Brunnen präsentiert sich nun mit einer neuen Wasserfontäne in der Mitte. Die Arbeiten kosteten rund 70.000 Euro.

Im Herbst vergangenen Jahres führte ein Fehler am Wassereinlauf zu einem Wasserschaden, durch den alle elektrischen Schaltanlagen und Pumpen beschädigt wurden. Witterungsbedingt konnten die Reparaturarbeiten erst im Frühjahr beginnen. Vor allem die Neukonzeption der Schaltanlagen mit dem Ziel dauerhafter Energieeinsparung und der Anschluss der neuen Fontäne waren sehr zeitintensiv. Mit den neuen Pumpen sowie der neuen Schaltanlage können jetzt circa 30 Prozent Energie eingespart werden.„Im Zuge der Erneuerung hat das städtische Hochbauamt neue Pumpen sowie eine komplett neue Schaltanlage eingebaut. Zusätzlich sollen spezielle Messungen mit entsprechend nachgeschalteten Sicherheitseinrichtungen einen solchen Schaden in Zukunft verhindern“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. Das Ehekarussell ist aktuell von 10 Uhr bis 22 Uhr in Betrieb.