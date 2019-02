Emir findet Rückhalt und Anerkennung bei Pferd Maggy

Rüdiger & Sieglind Steinhagen Stiftung fördert heilpädagogisches Begleiten mit dem Pferd



NÜRNBERG (pm/nf) – Die Heilpädagogische Tagesstätte der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg-Langwasser hat ein besonderes Angebot für die Kinder: Sie können am Kastanienhof in Allersberg am heilpädagogischen Begleiten mit dem Pferd teilnehmen. Das fördert die sozialen Kompetenzen der Jungen und Mädchen, sorgt für Bewegung und ermöglicht den Therapeutinnen und Therapeuten einen anderen Zugang zu den Kindern.

Gefördert wird dieses zusätzliche Angebot durch die Rüdiger & Sieglind Steinhagen Stiftung. Jetzt hat das Stifterpaar sich vor Ort davon überzeugt, wie hilfreich ihr Engagement ist.Emir ist eines der Kinder aus der Heilpädagogischen Tagesstätte, die regelmäßig die Irish-Tinker-Stute Maggy am Kastanienhof in Allersberg besuchen. Dabei begleitet ihn Sabine Hebeler, Fachkraft im Heilpädagogischen Fachdienst der Rummelsberger Jugendhilfe in Nürnberg. „Striegeln, reiten und mit dem Pferd in Kontakt treten ist eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe für die Kinder“, sagt sie. Maggy ist eine besonders brave Stute, die gut mit Kindern umgehen kann. Beim Putzen und Striegeln ist Emir ganz bei der Sache. „Er liebt es, das Pferd zu streicheln, zu riechen und es zu pflegen“, sagt die Pädagogin. Zugleich lerne er durch den Umgang mit dem Pferd Rücksicht zu nehmen, sich mit allen Sinnen auf das Tier einzulassen, sich durchzusetzen und dabei das Pferd wahrzunehmen.Das macht Spaß und ist auch körperlich anstrengend. Vor oder nach der Pferdepflege darf Emir Maggy auf dem Platz oder im nahe gelegenen Wald reiten. Auf der Rückfahrt nach Nürnberg können Pädagogin Hebeler und Emir in Ruhe über seine Erlebnisse beim Reiten, in der Schule, mit Freunden und der Familie sprechen. Hilfreich dabei ist Hebelers Zusatzqualifikation „Heilpädagogische Begleiterin mit dem Pferd nach Monika Brossard“. Das Tier schafft einen anderen Zugang zu den Kindern, was der Pädagogin in der therapeutischen Arbeit mit Emir hilft. „Seitdem Emir Maggy regelmäßig besucht, hat er an Selbstvertrauen und Zuversicht gewonnen“, sagt Hebeler.Rüdiger und Sieglind Steinhagen ermöglichen das Angebot, indem sie Fahrtkosten, aber auch Reitausstattung für die Kinder fördern. Beim Besuch im Stall lernte das Ehepaar Emir und Maggy kennen. Bei einer Tasse Kaffee mit Sabine Hebeler informierten sie sich über den therapeutischen Nutzen für Emir und die anderen Kinder. Das hat sie in ihrer Überzeugung bestärkt, mit der Förderung dieses Projekts Gutes getan zu haben.Wer Kindern und Jugendlichen wie Emir das heilpädagogische Begleiten mit dem Pferd ermöglichen möchte, kann mit einer Spende diese Arbeit unterstützen:Rummelsberger Diakonie e.V.Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eGIBAN: DE89 7606 9440 0001 1855 00Stichwort: Spende Heilpädagogisches Begleiten