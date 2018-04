Erneut volles Haus bei Tessloff



NÜRNBERG - Unter dem Motto „Perspektivenwechsel gefällig?“ beteiligte sich der Tessloff Verlag kürzlich an der deutschlandweiten Aktion #verlagebesuchen (www.verlagebesuchen.de) des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Über 25 große und kleine Besucher nutzten die Gelegenheit, im Nürnberger Verlagsgebäude einen Einblick in die Entstehung eines Kindersachbuches zu erhalten. Wer arbeitet in einem Sachbuchverlag? Welche Aufgaben hat eine Lektorin? Was ist ein Manuskript? Und wie viele Druckfarben gibt es? Diese und viele andere Fragen wurden beantwortet. Am Ende der Veranstaltung konnten die Gäste bei einem spannenden Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen. Wissensvermittlung auf unterhaltsame Art – wie in den WAS IST WAS Büchern kam das auch beim Verlagsbesuch sehr gut beim Publikum an.