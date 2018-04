Fahrbahneinbruch im Bereich Tafelhalle: Busse ersetzen die Linie 8 am Montag

NÜRNBERG (pm/nf) - Wegen eines Fahrbahneinbruchs am gestrigen Samstagnachmittag, 28. April 2018, musste der Straßenbahnbetrieb der Linie 8 (Doku-Zentrum – Erlenstegen) zwischen Rathenauplatz und Erlenstegen eingestellt werden.

Die Straßenbahnlinie 8 fährt zwischen Doku-Zentrum und Rathenauplatz nach Fahrplan, wendet über Stadtparkschleife und setzt am Rathenauplatz nach Fahrplan ein. Zwischen Rathenauplatz und der Endhaltestelle in Erlenstegen fahren heute zwei Busse.Morgen, Montag, 30. April, fahren ebenfalls Busse. Im 20- Minuten-Takt zwei, im Zehn-Minuten-Takt in jedem Fall drei. Wo es Haltestelleninseln in der Fahrbahnmitte gibt, halten die Busse dort, ansonsten am Fahrbahnrand.Ob die Fahrbahn bereits morgen wieder hergestellt werden kann, klärt sich morgen Vormittag. Zur Ursache kann die VAG keine Auskunft geben. Die Reparatur erfolgt durch den Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör).