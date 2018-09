Fenstererneuerung nach historischem Vorbild

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Fenster des 1712 errichteten Müller-Varget`schen Freihauses im Zentrum von Kornburg strahlen in neuem Glanz: In Abstimmung mit dem Denkmalschutz hat das städtische Hochbauamt die Fenster nach historischen Vorbild in der alten Teilung gefertigt.

Die Baukosten betrugen circa 172.000 Euro. In das zwischenzeitlich als Schule genutzte Gebäude sind in den 1960er Jahren bei der Umnutzung zum Verwaltungsgebäude einfache Verbundfenster ohne Bezug zur Gliederung der Sandsteinfassade eingesetzt worden. Die Arbeiten erfolgten im August 2018, um den Betriebsablauf der Nutzer, unter anderem des Bürgertreffs Kornburg, so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.