Feuerwehreinsatz auf der U-Bahn-Linie U1 sorgte für erhebliche Behinderungen

NÜRNBERG (pm/nf) - Ein Schmorbrand eines Einspeisekabels war heute Morgen, Dienstag, 24. April 2018, Grund für einen Feuerwehreinsatz zwischen den U-Bahnhöfen Maffeiplatz und Frankenstraße. Die Folge: Die Stromversorgung auf der U-Bahn-Linie U1 wurde in diesem Bereich abgeschaltet, der Betrieb zwischen Hauptbahnhof und Bauernfeindstraße musste eingestellt werden.

Die VAG richtete Ersatzverkehr mit 30 Taxis und vier Bussen ein.Um exakt 5.11 Uhr alarmierte die Zentrale Serviceleitstelle der VAG die Berufsfeuerwehr, nachdem sich zunächst ein Fahrgast über Bahnsteig-Notruf und unmittelbar danach ein U-Bahn-Fahrer gemeldet hatten. Beide berichteten von starker Rauchentwicklung zwischen Maffeiplatz und Franken- straße.Wie in solchen Fällen üblich hat die Leitstelle unmittelbar nach Eingang der Meldung die Stromversorgung in dem Bereich abgeschaltet. Der U-Bahn-Betrieb wurde zwischen den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof und Bauernfeind- straße eingestellt.Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gartenstadt rückten an den U-Bahnhöfen Maffeiplatz und Frankenstraße an und gingen dann in Schutzausrüstung in den Tunnel. Etwa 100 Meter vor dem Bahnhof Frankenstraße konnten sie das verschmorte Kabel ausfindig machen. Der Kabelbrand hatte zur Rauchentwicklung geführt, aber nicht zu einem offenen Feuer. In der U-Bahn dürfen nur besonders schwer entflammbare Materialien verbaut werden.Nachdem die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle hatte, begutachtete sie gemeinsam mit Mitarbeitern der VAG die Situation vor Ort. Dann erfolgte die Freigabe der Strecke und nach einer Prüffahrt konnte der U-Bahn-Betrieb über das stadteinwärtige Gleis wieder aufgenommen werden. Dies zunächst im Pendelbetrieb zwischen Hasenbuck und Lorenzkirche. Nach 7.30 Uhr wurde auch auf dem stadtauswärtigen Gleis wieder der Betrieb aufgenommen, nachdem geklärt war, dass auch hier ein sicherer Betrieb möglich sein wird.Die VAG hatte das beschädigte Kabel abgeklemmt. Es wird in der Nacht von Mittwoch, 25. April auf Donnerstag,26. April repariert. Damit steht den Fahrgästen heute und morgen die U1 in gewohnter Weise zur Verfügung. Lediglich morgen Abend, Mittwoch, 25. April ab etwa 22.00 Uhr muss ein eingleisiger Betrieb zwischen Hasenbuck und Aufseßplatz eingerichtet werden – Züge aus beiden Richtungen werden abwechselnd über ein Gleis fahren –, da die Betriebsruhe zwischen 1.00 und 4.00 Uhr für die Reparatur des 750-Volt-Kabels zu kurz ist.Für die Fahrgäste brachte der Feuerwehreinsatz erhebliche Beeinträchtigungen. Um 5.11 Uhr wurde der U-Bahn-Betrieb zwischen den U-Bahnhöfen Bauernfeindstraße und Haupt- bahnhof eingestellt. Zwischen Langwasser Süd und Bauernfeindstraße sowie zwischen Hauptbahnhof und Fürth Hardhöhe konnten die U-Bahnen verkehren. Dies ohne große Beeinträchtigungen. Um im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Bauernfeindstraße neben den Straßenbahnlinien und Buslinien, die in diesem Bereich abschnittsweise verkehren, auch ein Angebot zu haben, richtete die VAG Ersatzverkehr mit 30 Taxis und vier Bussen ein. Diese vier Busse mussten von anderen Linien abgezogen werden. Ein dem U-Bahn-Betrieb vergleichbares Angebot ist dies nicht gewesen, aber es war ein Angebot für all jene, die nicht laufen und nicht auf andere Verkehrsmittel ausweichen konnten.