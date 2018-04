Freunde der Staatsoper sagen Adieu: Intendant Theiler geht nach Dresden

NÜRNBERG (mask) - Ein ganz Großer der Kulturwelt sagt Adieu: Die Freunde der Staatsoper Nürnberg e.V. haben Staatsintendant Peter Theiler in ihrer Mitgliederversammlung feierlich verabschiedet.

Theiler tritt zum Beginn der Spielzeit 2018/19 sein neues Amt als Intendant der Sächsischen Staatsoper Dresden an. Der Schweizer kam im September 2008 aus Gelsenkirchen in die Noris, hat die positive künstlerische Entwicklung des Staatstheaters nachhaltig beeinflusst. Dies betonte Opernfreunde-Präsident Dr. Roland Fleck in seiner Laudatio. Beim Empfang im Gluck-Saal konnten sich die Mitglieder von Peter Theiler persönlich verabschieden.