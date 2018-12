Geschenk für die Stars von morgen: ein Klangtransporter!﻿

Hochschule für Musik Nürnberg feierte 10. Jubiläum



NÜRNBERG (pm/nf) - Einen Tag vor Weihnachten feierte die Hochschule für Musik Nürnberg ihr zehnjähriges Bestehen. Dieses Jubiläum nahm die Fördergesellschaft der Hochschule für Musik Nürnberg zum Anlass, um der Einrichtung ein dringend benötigtes Geschenk zu machen: einen Kleintransporter inklusive Laderampe für die Instrumententransporte.

Der Vorsitzende der Gesellschaft der Förderer der Hochschule für Musik Nürnberg e. V., Lucius A. Hemmer, übergab in einem symbolischen Akt den Schlüssel des „Klangtransporters“ an den Hochschulpräsidenten Prof. Christoph Adt. Der Transporter ist für die Hochschule sehr wichtig, denn für Konzerte außerhalb der Musikausbildungsstätte müssen große Instrumente, wie beispielsweise Kontrabässe, Pauken und Harfen sowie Notenständer und weitere Ausrüstungsgegenstände zu den jeweiligen Spielorten gebracht werden. Auch wenn die Hochschule für Musik Nürnberg im renovierten Sebastianspital über eigene Vortragssäle verfügt, sollen und wollen die jungen Musikerinnen und Musiker natürlich auch weiterhin im Herzen Nürnbergs und in der Metropolregion zu hören sein. Dafür sorgt ab sofort der „Klangtransporter“, er ist „unterwegs für die Stars von morgen“.