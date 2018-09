Gewinnt der Airport mit diesem Hammer-Foto den PR-Bild Award?

Natürlich möchte der Flughafen den Award nach Nürnberg holen! Bereits zum 13. Mal wird der PR-Bild Award von der dpa-Tochter newsaktuell in Kooperation mit dem Magazin pressesprecher vergeben. Von rund 1.000 eingereichten Fotos hat eine Jury aus Medien- und PR-Profis eine Favoritenliste mit 60 Bildern erstellt. In der Kategorie „Storys & Kampagnen“ hat es das Foto der Antonov An-124, die den Airport Nürnberg im Dezember vergangenen Jahres mit einer besonderen Fracht an Bord besuchte, in die Finalrunde geschafft. Nun kann die Öffentlichkeit noch bis 12. Oktober 2018 darüber abstimmen, wer den PR-Bild Award gewinnt. Der Airport Nürnberg bittet nun um Unterstützung. Unter https://www.pr-bild-award.de/voting/114-stories-ka... kann direkt abgestimmt werden.Hintergrundinformationen und Fotos zum spektakulären Besuch der Antonov An-124 im Dezember 2017 können unter auf der MarktSpiegel Online-Seite unter https://www.marktspiegel.de/nuernberg/lokales/wow-... und auf der Airport-Seite https://www.airport-nuernberg.de/antonow-in-nue abgerufen werden.