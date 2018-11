Große Familien können beim Malwettbewerb ,,Kinderweihnacht" wieder gewinnen

NÜRNBERG (pm/nf) - Die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG und der Veranstalter der Kinderweihnacht Nürnberg rufen erneut zum Malwettbewerb ,,Kinderweihnacht" auf. Teilnehmen können Familien und Lebensgemeinschaften aus der Europäischen Metropolregion Nürnberg mit mindestens drei Kindern im Alter von bis zu 12 Jahren.

,,Das Motto 'Kinderweihnacht' beflügelt die Fantasie der Teilnehmer. Die Bandbreite der Einsendungen der letzten Jahre reicht von traditionellen Weihnachtsbaum-Motiven über die Buden des Christkindlesmarkts bis hin zu Nikoläusen im Club-Outfit", sagt Marc Trautvetter von der NÜRNBERGER Versicherung. Und weiter: ,,Da wir eine Gemeinschaftsarbeit der Kinder erwarten, unterscheidet sich unser Malwettbewerb von anderen Formaten. Denn bei uns steht das familiäre Miteinander im Vordergrund."Die Teilnehmer senden ihr selbst gemaltes Bild bis spätestens 7. Dezember 2018 per Post an NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Sponsoring, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg.Aus allen Einsendungen wählt eine Jury die zehn schönsten Bilder aus. Diese werden zusammen mit den Vornamen, dem Alter und dem Wohnort der beteiligten Künstler auf der Homepage der NÜRNBERGER Versicherung (www.nuernberger.de) veröffentlicht. Die Übergabe der großen, individuell zusammengestellten Geschenkpakete im Wert von jeweils rund 200 Euro an die zehn Gewinnerfamilien findet am Freitag, 14. Dezember 2018, um 16 Uhr auf der Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz in Nürnberg statt. Der Inhalt reicht von hochwertigen Spielsachen und Stiften über Adventsgebäck bis hin zu Freikarten für die dort aufgestellten Fahrgeschäfte und Mitmachbuden.Die Einzelheiten für die Teilnahme am Malwettbewerb sind in den Teilnahmebedingungen und der Einwilligungserklärung unter www.nuernberger.de/weihnachtsstadt zu finden.