Großes Adventssingen im Max Morlock Stadion!

Gemeinschaftserlebnis für den guten Zweck



NÜRNBERG (nf) - Premiere kurz vor Weihnachten in Nürnberg: Am Sonntag, 23. Dezember, findet von 18 bis 19.30 Uhr das erste große Nürnberger Adventssingen im Max Morlock Stadion statt. In anderen Städten bereits sehr erfolgreich, will Nürnberg Vorreiter für die Gemeinschaftsaktion im süddeutschen Raum sein.

Alle sind eingeladen, sich kurz vor Weihnachten auf die Feiertage einzustimmen. In einem der traditionsreichsten, ältesten Stadien Deutschlands wird das Adventssingen ein generationsübergreifendes Erlebnis für die Stadtgesellschaft. Vorbild sind die Singevents von Union Berlin und des BVB in Dortmund. Dabei ist das Nürnberger Event nicht rein an den Fußball gebunden. Mit im Boot sind die Ice Tigers (wenn auch nur über eine Videobotschaft, weil sie ein Auswärtsspiel haben). Unterstützt wird das Großevent von den Chören des Fränkischen Sängerbundes, organisiert von Vizepräsident Günther Schubert.Durch den Abend führt Stadionsprecher Guido Seibelt. Gesanglich unterstützt werden die hoffentlich zahlreichen Sängerinnen und Sänger (20.000 Leute wäre schon schön) von ,,The Voice of Germany“-Teilnehmer Benedikt Köstler, der ein Weihnachtslied anstimmen wird. Das Nürnberger Christkind empfängt die Gäste. Selbstverständlich sind die Spieler des 1. FC Nürnberg mit von der Partie.Der Eintritt für das erste Nürnberger Adventssingen kostet 5 Euro (plus 1 Euro Vorverkaufsgebühr). Im Eintrittspreis enthalten sind für jede Besucherin und jeden Besucher eine Kerze, damit im Stadion eine weihnachtliche Atmosphäre entstehen kann.Für den guten ZweckVon jedem verkauften Ticket wird ein Euro für den Verein Klabautermann gespendet, der chronisch kranke Kinder betreut (www.klabautermann-ev.de)Außerdem gilt die Eintrittskarte als Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel im Stadtgebiet Nürnberg, Fürth und Stein, die der VGN sponsort. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung. Die Tickets gibt es ab sofort beim Online-Ticketservice Eventim (www.eventim.de) oder aber an der Abendkasse. Sollte am Sonntag, 23. Dezember 2018, ein Heimspiel des Clubs auf dem Spielplan stehen, dann wird das Adventssingen auf Samstag, 22. Dezember 2018, von 18.30 bis 21.30 Uhr vorgezogen.