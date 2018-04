Herbert Coerper verabschiedet sich von seinen Symphonikern

Seit mehr als 30 Jahren war er des Vorstand des Trägervereins



NÜRNBERG (pm/nf) - Vor wenigen Tagen durfte Herbert Coerper, seit mehr als drei Jahrzehnten Erster Vorstand des Fränkischen Landesorchesters e.V., dem Trägerverein der Nürnberger Symphoniker, seinen 83. Geburtstag feiern. „Grund genug“, wie er selbst formuliert, „ein klein wenig kürzer zu treten“.

Nun hat er sich dazu entschlossen, bei den im Juni 2018 anstehenden, turnusgemäßen Vorstandswahlen des Trägervereins nicht erneut für den Vorsitz zu kandidieren.Die Nürnberger Symphoniker danken Herbert Coerper für seine nunmehr 36-jährige erfolgreiche, ehrenamtliche Vorstandstätigkeit. In seiner Vorstandschaft, die auch den Vorsitz des Verwaltungsrates beinhaltet, waren drei Intendanten und fünf Chefdirigenten aktiv.Das Orchester in nicht immer leichten Jahren dennoch in finanziell ruhiges Fahrwasser zu steuern, war Coerpers erklärtes Ziel. Um für einen geordneten Übergang in der Nachfolge zu sorgen, wird Herbert Coerper im Rahmen der Vorstandswahlen Dirk von Vopelius, Auf- sichtsratsvorsitzender der Schuster & Walther IT-Gruppe AG, Präsident der IHK Nürnberg für Mittelfranken, als Kandidaten für seine Nachfolge vorschlagen.„Mit Herbert Coerper geht wahrhaftig eine Ära zu Ende. Alle Mitarbeiter der Nürnberger Symphoniker und auch ich persönlich sind ihm für seinen langjährigen, uneigennützigen und gewinnbringenden Einsatz zu allergrößtem Dank verpflichtet“, bemerkt Intendant Lucius A. Hemmer.Herbert Coerper soll im Rahmen des letzten Symphonischen Konzertes der Saison am Samstag, 12. Mai 2018, in der Meistersingerhalle verabschiedet werden.Weitere Infos zum Fränkischen Landesorchestere.V.: