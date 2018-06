Heute hat endlich die Grünanlage an der Norikusbucht eröffnet!

NÜRNBERG (nf) - Darauf haben die Nürnberger lange gewartet. Heute war es soweit: die neue Wasserwelt Wöhrder See ist um eine Attraktion reicher. Die Grünanlage am Südufer des Wöhrder Sees ist fertig und wurde, zusammen mit Nürnbergs größtem Wasserspielplatz, einem Bewegungsparcours und der Norikusbucht, von Bürgermeister Christian Vogel und dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder eröffnet.

Zur Abschlussfeier des Projektes – an der auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder wieder teilnehmen wird – sind alle Bürgerinnen und Bürger am 23. Juni 2018 zu einem Wöhrder See Tag eingeladen. Von 11 bis 15 Uhr stehen u.a. Bootsfahrten, Verlosung von Tretbootfahrten,Video Vorführungen zum Umbau des Sees und Wasseruntersuchungen im Wasserlabor auf dem Programm.