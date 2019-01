Hier freut sich Starkoch Alexander Herrmann über seinen Neidhammel-Orden!

NÜRNBERG (mask) - Glanz und Gelächter im feinen Hotel Maritim: Die Faschingsgesellschaft Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval verlieh vor 500 Gästen ihren 54. Sonderorden ,,Wider die Neidhammel" an Starkoch Alexander Herrmann (47)!

Als ,,Fernsehkoch, der tatsächlich kochen kann", lobte Luftflottenpräsident Jörg Philips den gebürtigen Kulmbacher. Der reiht sich in die Riege der Super-Prominenz ein: Franz Josef Strauß, Helmut Kohl oder Udo Jürgens – sie alle haben den Orden bekommen. Herrmann, der neben dem ,,Palazzo" zwei Restaurants in Nürnberg betreibt, kennt das Thema Neid: ,,Du kannst nichts erreichen, ohne dass sich irgendeiner an irgendetwas stört." Festredner Martin Rassau meinte in seiner launigen Laudatio, wer es schaffe, eine Schwarzwurzel-Vorspeise für 60 Euro zu verkaufen, habe diese Auszeichnung verdient...