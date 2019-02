Hier ist unsere große Bildergalerie zum Ball der Union 2019!

NÜRNBERG (nf) - Der Ball der Union (Meistersingerhalle) ist der größte Ball der Metropolregion mit mehr als 3.200 Gästen! Der neue Gastgeber Michael Frieser, MdB und Bezirksvorsitzender, freute sich besonders über die Teilnahme des ebenfalls neuen Schirmherren Dr. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident und jüngst gewählter CSU-Vorsitzender. Top-Act war VOICE OF VIOLIN. Weitere Highlights u.a.: Noble Composition, die Pino Barone Band und Marc O. Vincent. Durch den Abend führte Radio-Ikone Gerald Kappler. 

• Besonderes Schmankerl! Michael Frieser, Marc O. Vincent und Sebastian Brehm brachten den Kleinen Saal zum Kochen! Das Trio präsentierte Lieder von Beyoncé, Kris Kross und Fanta4. Mit Erolg – die Ballgäste flippten vor Begeisterung aus.• Meisterlich! Die Garden und Tanzmariechen der Buchnesia sind nicht nur ein fester Bestandteil der BR-Prunksitzung „Fastnacht in Franken“ sondern auch überaus erfolgreich bei regionalen und überregionalen Tanzturnieren. Allein die Selleriegarde ertanzte sich bereits 8-mal den Titel Deutscher Meister. Nach dem Empfang im Bundeskanzleramt in Berlin und dem Auftritt vor Fernsehpublikum in Veitshöchheim waren sie jetzt beim Ball der Union in Nürnberg – mit einer eigens für das Ball-Opening arrangierten Choreographie.• Sieger! Andreas und Martina Desch sind die Gewinner der Selfie-Aktion. Lohn der Mühe: 4 Tage A-Rosa Kitzbühel.• Blickfang! Die traditionelle Mitternachtszeitung lieferte natürlich der MarktSpiegel. Michael Oschmann (Unternehmensfamilie Müller Medien) und MarktSpiegel-Geschäftsführer Harald Greiner überreichten die erste druckfrische Ausgabe.