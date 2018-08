Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Juraleitung -Stromtrasse

Nürnberg : Bürgertreff Kornburg |

Info- und Diskussionsveranstaltung



JURALEITUNG -STROMMTRASSE-



ERHÖHUNG VON 220- KILOVOLT AUF 380 KILOVOT

BIN ICH UND MEIN WOHNGEBIET KORNBURG UND KATZWANG

BETROFFEN?



WAS SIND DIE AUSWIRKUNGEN? WAS SIND GEPLANTE

ALTERNATIVEN?



DIENSTAG, 18.09.2018, 19:30 UHR

BÜRGERTREFF KORNBURG

KORNBURGER HAUPTSTRAßE 29, 90455 NÜRNBERG



Das Vorhaben soll die Anbindung des Großraums Nürnberg mit dem Südosten Bayerns verbessern. Es stärkt die Transportkapazitäten zum Standort des stillzulegenden Kernkraftwerks Isar und zusammen mit den TenneT-Projekten in Niederbayern auch in Richtung Österreich, wo Wasserkraft eine zentrale Rolle spielt.

Ihre Aufrüstung zu einer 380-Kilovolt-Hochspannungsleitung P53 ist in den Netzentwicklungsplan (NEP) von der Bundesregierung aufgenommen worden. Mit der Spannungserhöhung würde eine Erhöhung der elektrischen Leistung und eine deutliche Erhöhung der elektromagnetischen Strahlung einhergehen.

Betroffen werden in Nürnberg-Katzwang 270 und Nürnberg-Kornburg 68 Häuser sein.



Zusammen mit den Stadträten Dr. Otto Heimbucher und Claudia Bälz werden wir den aktuellen Sachstand erläutern und Fragen gerne beantworten