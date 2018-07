Jeppe-Hein-Brunnen sprudelt bis zum Ende der Sommerferien auf dem Aufseßplatz

NÜRNBERG (pm/nf) - Der „Hexagonal Water Pavilion“ des Künstlers Jeppe Hein – im Volksmund Jeppe-Hein-Brunnen – der Museumsinitiative und des Neuen Museums – Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg sprudelt jetzt auf dem Aufseßplatz.

Dr. Eva Kraus, Direktorin des Neuen Museums, sagt: „Jeppe Hein ist ein Meister der sinnlichen Verführung und artifiziellen Naturwahrnehmung. Seine Arbeiten sind laut eigener Aussage ‚Werkzeuge für Kunst und Dialog‘, und er will mit seinen Arbeiten unterschiedliche Reaktionen auslösen: Amusement, Überraschung und Freude. Er entwirft seine Wasserinstallationen für viele sich verändernde Situationen und alle, die diese erleben wollen.“,,Das begehbare Kunstwerk mit seinen Wasserspielen erfreut sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit. Der 2016 begonnene zweijährige Turnus, in dem sich der Heimatstandort am Klarissenplatz vor dem Neuen Museum mit einem der Stadtteilplätze innerhalb Nürnbergs abwechselt, wird somit fortgesetzt. Die Grundlagen für die Aufstellung haben das Wirtschaftsreferat, das Planungs- und Baureferat und der Servicebetrieb Öffentlicher Raum der Stadt Nürnberg geschaffen.Für den Brunnen wurde eigens eine Plattform asphaltiert, um die zu hohe Neigung des Platzes auszugleichen. Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas erklärt: „Mit dem Jeppe-Hein-Brunnen beleben wir den Aufseßplatz. Wir zeigen damit in der Übergangszeit bis zur Errichtung eines neuen Stadtteil-Einkaufszentrums, dass der Stadt die Südstadt am Herzen liegt. Ich danke den Sponsoren Edeka und N-Ergie für die großzügige finanzielle Unterstützung des Jeppe-Hein-Brunnens!“Martina Paasch, Mitglied des Vorstands der N-Ergie Aktiengesellschaft, begründet das Engagement so: „Als Wasserversorger der Stadt Nürnberg liegt der N-Ergie das nasse Element besonders am Herzen. Schließlich kümmern sich unsere Experten Tag für Tag und mit viel persönlichem Einsatz um die hohe Qualität unseres Trinkwassers. Wir haben uns deshalb gern am Aufstellen des Wasserpavillons beteiligt und wünschen Groß und Klein jede Menge spritzige Erlebnisse“. Susanne Wolf, Projektleiterin Expansion, Edeka Nordbayern-Sachsen- Thüringen, fügt an: „Wir freuen uns, dass mit unserer Unterstützung der Aufseßplatz durch die Aufstellung des Jeppe-Hein-Brunnens belebt wird, da die Fortschritte am neuen Stadtteil-Einkaufszentrum erst in Kürze für alle sichtbar werden.“Der Betrieb des Brunnens ist bis zum Ende der Sommerferien am 10. September 2018 geplant, um insbesondere den Kindern eine Attraktion zu bieten.