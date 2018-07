Knall auf Fall: Luftfahrtexperte erklärt uns die Sache mit der Schallmauer

REGION (nf) - Immer noch wird eifrig über die zwei explosionsartigen Geräusche vom Donnerstag diskutiert. Als gegen 16.45 Uhr zwei hintereinander folgende, dumpfe Schläge plus Druckwelle, die Fensterscheiben von Nürnberg bis nach Hirschaid und Bamberg erzittern ließen, schauten die Menschen besorgt zum Himmel und dann in ihre nächste Umgebung. Viele vermuteten sogar zwei Detonationen.

Wie sich herausstellte, sollen zwei Eurofighter der Alarmrotte aus Neuburg an der Donau die zwei Knall-Geräusche verursacht haben. Ein ziviles Flugzeug habe kurzzeitig den Funkkontakt verloren, die Eurofighter sollten aus Sicherheitsgründen den Kontakt zum Flugzeug aufzunehmen. Dabei hätten die Eurofighter über Nürnberg die Schallmauer durchbrochen, dies führte zu dem Doppelknall. ist Dipl. Ing. für Luft- und Raumfahrttechnik. Er arbeitete national und international im Luftfahrtbereich. Viele Jahre war er der Leiter der Unternehmenskommunikation am Airport Nürnberg. Heute berät er mit seinem eigenen Unternehmen Manitz Kommunikation Kunden verschiedenster Branchen.Er erklärt: ,,Der Schall, so auch unsere Sprache, breitet sich mit rund 330 m/s oder 1200 km/h aus. Die Geschwindigkeit hängt von einigen physikalischen Rahmenbedingungen, u.a. Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck ab. Wenn ein Flugzeug nun immer schneller fliegt und sich der Schallgeschwindigkeit nähert, wird der Widerstand der Luft immer höher. Mann kann sich das vorstellen, wie bei einem Trampolin. Je tiefer man das Netz des Trampolins eindrückt, um so mehr Kraft muss man aufwenden. Deswegen benötigen Flugzeuge, die schneller als der Schall fliegen wollen, sehr starke Triebwerke. Wenn das Flugzeug nun die Schallgeschwindigkeit erreicht, wird die Luft an der Spitze des Flugzeuges so stark zusammengedrückt, dass es zu einem lauten Knall kommt (ähnlich wie eine Zirkuspeitsche knallt). Dieser Schall breitet sich nun aus. Bildlich zieht das Flugzeug einen Schallkegel (den Machscherkegel) hinter sich her. Diesen Knall kann man entlang der gesamten Flugstrecke hören. Nun zum zweiten Knall. Am Heck des Flugzeuges passiert nämlich das gleiche – auch hier kommt es zu einem Knall. Der zeitliche Anstand ist nur sehr klein (im Millisekunden Bereich) aber unser Gehör kann hier sehr gut unterscheiden. Wir nehmen den zweiten Knall wahr. Wegen dieses Effektes durfte beispielsweise die Concord, das einzig kommerzielle Überschallpassagierflugzeug, erst über dem Wasser (Meer) auf Schallgeschwindigkeit beschleunigen."