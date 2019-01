Landeskonferenz für Kindergottesdienst in Pappenheim 2019

Vom 28.1. -30.1. 2019 findet die Tagung in der Ev. Volkshochschule Pappenheim unter dem Motto "Schätze heben - Geschichten aus dem Alten Testament in Gottesdiensten mit Kindern " statt. Hauptreferent ist Prof.Dr. Stefan Ark Nitsche, Regionalbischof im Kirchenkreis Nürnberg und Professor für Altes Testament.

Natürlih lädt die Lage direkt an der Altmühl zu Spaziergängen zur Weidenkirche und zur Burg ein.