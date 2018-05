MdB Sebastian Brehm zu Besuch an der Wirtschaftsschule Nürnberg

Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierte den Tag, um junge Menschen für die Europäische Union zu interessieren. Seitdem besuchen Politikerinnen und Politiker bundesweit Schulen im Mai – von der Kanzlerin und Bundesministern bis hin zu Landes- oder Europa-Parlamentariern. Für das Schuljahr 2017/2018 war das Europäische Jugendparlament e.V. (www.eyp.de) an der Wirtschaftsschule Nürnberg zu Gast. Über drei Tage hinweg wurde von einem Team ehrenamtlicher Mitarbeiter ein Planspiel über die Arbeit im Europäischen Parlament organisiert. Dabei sollte die Tätigkeit der Abgeordneten in den einzelnen Ausschüssen originalgetreu simuliert werden.Etwa 60 Schülerinnen und Schüler nahmen teil. Am Abschlusstag wurde eine Plenarsitzung nachgestellt. In Ausschüssen diskutierten die Teilnehmer wichtige Themen wie die Euroskepsis, die Jugendarbeitslosigkeit, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen oder die Flüchtlingssituation in Europa leidenschaftlich.,,Ein tolles Projekt für junge Menschen, das politische Prozesse verständlich macht und das Bewusstsein für Demokratie steigert. Der Erfolg und die Zukunft Europas hängen ganz wesentlich davon ab, in wie weit wir es schaffen, die junge Generation für die europäische Idee immer wieder aufs Neue zu begeistern“, zeigte sich Sebastian Brehm beeindruckt. „Ich danke allen Beteiligten, den Organisatoren und der Schulleitung sowie vor allem den engagierten Schülerinnen und Schülern ganz herzlich für ihren Einsatz! Ich war sehr gerne dabei!“