Metropolregion Nürnberg startet Spezialitäten-Wettbewerb

Unsere Originale +++ Bewerbungen sind ab sofort online möglich +++ Bewerbungsschluss ist der 31. März 



NÜRNBERG (pm/nf) - Kulinarischer Reichtum im Fokus: Vertreter der Regionalkampagne „Original Regional“ haben heute den Startschuss für die Neuauflage des Spezialitäten-Wettbewerbs der Metropolregion Nürnberg gegeben. Gesucht sind Spezialitäten, die für die Region identitätsstiftend sind und zum Erhalt der regionalen Kulturlandschaften beitragen.

Dazu zählen beispielsweise Brauereiprodukte aus Oberfranken, Lammspezialitäten aus dem Altmühltal, Wein aus Franken, Streuobstprodukte von der Moststraße, oberpfälzisches Zoigl oder Karpfenspezialitäten aus dem Aurachtal.Der Sprecher des Wettbewerbs Landrat Klaus Peter Söllner betonte bei der Auftakt-Pressekonferenz in der Natur-Erlebnis-Gärtnerei von Noris Inklusion in Nürnberg: „Die Metropolregion Nürnberg ist ein Paradies für Kulinarik und Genuss, hier vereinen sich einzigartige Vielfalt, Tradition und Qualität zum Genusserlebnis. Wir hoffen auf möglichst viele Bewerbungen, die diese Vielfalt widerspiegeln.“Ein ähnlicher Wettbewerb wurde bereits 2011 mit großem Erfolg durchgeführt. 230 Bewerbe- rinnen und Bewerber aus der Metropolregion hatten damals ihre Regionalerzeugnisse eingereicht. 130 Originale und Spezialitäten wurden ausgezeichnet und auf einer Kulinarischen Landkarte der Metropolregion dargestellt. Bis heute wurden über 90.000 Exemplare der Kulinarischen Landkarte verteilt. „Nun ist es Zeit für ein Update,“ sagt Dr. Christa Standecker, Geschäftsführerin der Metropolregion Nürnberg. „Mittlerweile gibt es viele neue kulinarische Kreationen und neue Foodtrends aus der Region, die wir mit dem Wettbewerb abbilden wollen. Auch das Interesse und die Nachfrage nach regionalen Produkten, die kurz vor der Haustür angebaut und verarbeitet werden, wächst.“Bis 31. März 2019 können Erzeugerinnen und Anbieter, die für die Metropolregion Nürnberg typische Lebensmittel herstellen, sich unter www.unsereoriginale.de bewerben. Kriterien für die Bewerbung sind die Leitlinien der Regionalkampagne „Original Regional“. Dazu zählt unter anderem, dass die Herstellung der Produkte zum überwiegenden Teil in der Metropolregion erfolgt, die Grund- und Rohstoffe zu 80 Prozent (soweit verfügbar) aus der Region stammen und kurze Transportwege gewährleistet sind.Darüber hinaus sollten die Produkte im Wettbewerb idealerweise in der Region mit Tradition und Brauchtum verankert sein. Auch die Erreichbarkeit und Erlebbarkeit der Produkte wird abgefragt. Im Mai wählt eine Jury zusammengesetzt aus Politik, Fachleuten und Medien die Gewinnerinnen und Gewinner aus. Ausgezeichnet werden die diesjährigen Originale schließlich im Oktober auf der Verbrauchermesse Consumenta in der NürnbergMesse. Im Rahmen eines öffentlichkeitswirksamen Auftritts erhalten sie den Titel „Unser Original“, mit dem sie fortan für ihr Produkt werben können. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden auf der neuen Kulinarischen Landkarte abgebildet, die Metropolregion Nürnberg unterstützt durch zusätzliche PR-Aktionen und publikumswirksame Veranstaltungen.Der Spezialitäten-Wettbewerb wird im Rahmen der Regionalkampagne „Original Regional“ (www.original-regional.info) umgesetzt.Weitere Informationen zum Wettbewerb unterwww.unsereoriginale.deoder unter dem Kampagnen-Hashtag #UnsereOriginale.