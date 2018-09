Eloquent und Staatsmännisch



NÜRNBERG (jrb) - Einen Monat vor der Landtagswahl besuchte Ministerpräsident Dr. Markus Söder den renommierten Presseclub Nürnberg. Im Marmorsaal der Nürnberger Akademie stellte er sich den Fragen von Presseclub-Vorstand Stephan Sohr und diskutierte anschließend mit den Gästen.

Söder zeigte besonnen und war auch zu manchem Scherz aufgelegt. Er attackierte die AfD in scharfen Worten und erläuterte: ,,Der lange Weg zur Regierungsbildung hat Vertrauen gekostet, dieses Vertrauen muss zurück gewonnen werden“. Die Themen Sicherheit, Verbesserung der Mobilität und ein lebenswertes Bayern lägen ihm besonders am Herzen. Die Umfragen seien Ansporn zum fairen (Wahl)-Kampf, wobei ehrverletzende Angriffe nicht akzeptabel sind. ,,Für meine Heimat wünsche ich mir, dass wir moderner werden und trotzdem Franken bleiben“, so der in Nürnberg geborene Markus Söder. Von den Gästen des Abends bekam der Politiker gute Noten, ,,eloquent und staatsmännisch“ sei er rübergekommen.