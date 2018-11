Miss Franken Classic 2019: Die Mädels sind in die Model-WG eingeflogen!

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die Gala der Miss Franken Classic findet am 17. November im Maritim Hotel Nürnberg statt. Die Gala wird von dem Moderatoren-Team Nina Halbig und Martin Cernan moderiert. Gestylt werden die Models von ,,Kamm In" (Natascia Nicotra). Die Live Performance bieten dieses Jahr Brak LUL und MIKE D.Vorverkaufstellen:Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383Boutique Kaufrausch in Nürnberg, Winklerstrasse 16Kamm In, Lindenplatz 2 in KatzwangHerzog Braut undAbendmode in Nürnberg, Königstrasse 17a