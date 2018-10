Miss Franken Classic 2019: Diese hübschen Fränkinnen wollen die Casting-Jury überzeugen!

NÜRNBERG (nf) - Model-Stress für Agentur-Chefin Marie-Luise Cawi: Bis am 17. November 2018 (große Gala im Maritim) feststeht, wer die Miss Franken Classic 2019 wird, steht für die agile Mode-Expertin noch eine Menge Organisation auf dem Programm.

Neu in diesem Jahr: die Model-WG (3. und 4. November 2018 im Dormero Hotel Reichenschwand mit Fashionbrunch und Modenschau) und bereits am 14. Oktober 2018 das traditionelle Casting im La Cultura in Nürnberg. Nach dem Casting stehen die Teilnehmerinnen für die Wahl zur Miss Franken Classic 2019 fest. Doch bis dahin dürfen sich potenzielle Kandidatinnen noch bewerben! Auch am Donnerstag (11. Oktober, ab 17 Uhr) haben alle (auch neue) Interessentinnen übrigens nochmal die Möglichkeit, am Laufstegtraining (Contract & Release, Augustinerstraße 3/5 in Nürnberg, Nähe Hauptmarkt) teilzunehmen und den Expertinnen alle Fragen zu stellen, die auf der Seele brennen.Der MarktSpiegel präsentiert seit vielen Jahren die Miss Franken Classic Wahl und stellt heute drei der hübschen Bewerberinnen vor. Cindy Blum (17) bringt schon mal ein Gardemaß mit: Die 17-jährige Nürnbergerin ist 1,84 Meter groß. Die fitnessbegeisterte Auszubildende für Direktmarketing ist sicher, alle Voraussetzungen für die nächste Miss Franken Classic mitzubringen. Das sieht Carmen Goette (17) ähnlich. Die Schülerin aus Pleinfeld spielt Klavier, tobt sich beim Tennis aus und geht gerne auf Reisen. Bei idealen 1,75 Meter trägt sie Konfektionsgröße 36. Dritte im Bunde ist Julia Pawlicki (19) aus Gnotzheim. Sie hat sich übrigens zusammen mit Freundin Carmen angemeldet. Sie ist 1,70 Meter groß und trägt Größe 36. In ihrer Freizeit puzzelt die Schülerin gerne oder fährt Inliner. Julia sagt, eine Miss Franken Classic sollte aufgeschlossen und lebensfroh sein. Außerdem möchte sie beweisen, dass das Fränkische Seenland mehr zu bieten hat, als schöne Landschaften...• Bewerbungen an Cawi Concept GmbH, Klopstockstraße 35, 90491 Nürnberg, Tel. 0151/116 653 83. Oder per Mail an cawi@cawi-models.com• Casting am 14. Oktober 2018 im La Cultura in Nürnberg.• Model-WG, Fashionbrunch und Modenschau am 3. und 4. November im Dormero Hotel Reichenschwand.• Miss Franken Classic 2019 Gala im Maritim Hotel Nürnberg am 17. November 2018.Kartenvorverkauf bei Cawi Concept GmbH, Boutique Kaufrausch, Herzog Braut- und Abendmoden, Mod's Hair.www.missfrankenclassic.com