Miss Franken Classic 2019: Erstes Laufstegtraining auf dem rosa Teppich!

NÜRNBERG (nf) - Models schweben grazil über den Catwalk, lächeln, bewahren Haltung, haben stets die perfekte Pose, sind präsent und elegant. Alles ganz einfach? Weit gefehlt. Angehende Laufstegmodels müssen tatsächlich erst mal Laufen lernen - und das ist nicht so einfach. Erlebt haben das jetzt Cindy, Carmen, Julia und Elena - allesamt Bewerberinnen für die Miss Franken Classic 2019. Die klassische Schönheitswahl findet im November bereits zum 35. Mal statt.

Spätestens bis zum 17. November 2018 muss also alles sitzen. Dann wird die schönste Fränkin bei der großen Abendgala im Maritim Hotel gewählt. Bis dahin gibt’s noch jede Menge zu tun. Darum geben sich Agentur-Chefin Marie-Luise Cawi, Bewegungstrainerin Silvia Nicotra Mozzicato und die amtierende Miss Franken Classic Diana Lisak viel Mühe aus den Bewerberinnen das Beste rauszuholen. Auch am kommenden Donnerstag (ab 17 Uhr) haben Interessentinnen übrigens die Möglichkeit, am Laufstegtraining (Contract & Release, Augustinerstraße 3/5 in Nürnberg, Nähe Hauptmarkt) teilzunehmen und den Expertinnen alle Fragen zu stellen, die auf der Seele brennen.Höhepunkt ist am 17. November 2018 natürlich die Gala im Maritim Hotel Nürnberg. Der entscheidende Abend für die Kandidatinnen – wem wird die Miss Franken Classic 2018 das Krönchen übergeben? Seit vielen Jahren gehört der Gala-Abend mit Mädchen, Mode und mehr von Veranstalterin Marie-Luise Cawi zu den gesellschaftlichen Höhepunkten unserer Region mit über 400 Gästen.Neben den Vorstellungen der Kandidatinnen und Wahl zur ,,Miss Franken Classic 2019" wird auf dem Laufsteg aktuelle Trendmode präsentiert – u.a von BARBARA KARBAUM Boutique KAUFRAUSCH, Athletics Wear von Ka Czerwi, Mode von VERA SATIRO, sowie Abendmode von DOMINIC ARMBRÜSTER , dem Traditionshaus HERZOG Braut-und Abendmode. Die Gala wird von dem Moderatoren-Team Nina Halbig und Martin Cernan moderiert. Gestylt werden die Models von Kamm In Natascia Nicotra. Die Live Performance bieten dieses Jahr Brak LUL und MIKE D.Auch beim Casting für die Miss-Wahl kann man als Zuschauer dabei sein. Es findet am 14.Oktober 2018 um 15.00 Uhr im La Cultura, Gebersdorferstraße 102, 90449 Nürnberg, statt.Am 3 und 4. November 2018 startet dann die Model WG im Schloßhotel Dormero Reichenschwand. In diesem Rahmen findet auch wieder der sehrbegehrte Fashion BRUNCH am Sonntag von 11 Uhr bis 15 Uhr im Schloß Reichenschwand statt.Hübsche junge Fränkinnen können sich noch bewerben! Voraussetzungen: ab 16 Jahre, mindestens 1,70 Meter groß.Viele Preise warten auf die Siegerin sowie auf die Erstplatzierten, nicht nur professionelle Fotoshootings und die Teilnahme an diversen Modenschauen, sondern auch offizielle Auftritte in der Metropolregion und darüber hinaus. Die amtierende Miss Franken Classic Diana Lisak reist im Oktober sogar nach China, um an der Miss Global City teilzunehmen!Kartenvorverkauf (Preise 35, 25 oder 15 Euro) für die Gala ,,Miss Franken Classic " am 17. November 2018 im Maritim Hotel Nürnberg (Einlass 19 Uhr, Beginn 20.00 Uhr): Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383; bei der Boutique Kaufrausch in Nürnberg ( Winklerstrasse 16); bei Kamm In (Lindenplatz 2) Katzwang oder dem Traditionshaus Herzog Braut- und Abendmode in Nürnberg (Königstrasse 17a).Weiterer Beitrag