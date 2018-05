Mit dem MarktSpiegel ins Weisse Rössl

Nürnberg : Serenadenhof |

NÜRNBERG (pm/ak) - Das Musical „Servus Peter“ holt die gute alte Zeit zurück. In der Hommage an Peter Alexander sind auch viele Hits der Wirtschaftswunderjahre zu hören. 

Angelehnt an den 60er-Jahre-Lustspiel-Filmklassiker „Im weißen Rössl" bringt die schwungvolle Komödie als Bühnenversion bekannte Alexander-Hits wie „Die kleine Kneipe" und beliebte Schlager wie „Ganz Paris träumt von der Liebe" (Caterina Valente) oder „Ich will keine Schokolade" (Trude Herr). Als österreichischer Landsmann zollt Peter Grimberg, Gewinner des Goldenen Mikrofons, seinem Vorbild als singender, witzelnder und tanzender Tausendsassa Tribut. Er ist nicht einfach nur ein Imitat, vielmehr erweckt er mit dem unvergleichlichen „Heinz Erhardt"-Darsteller Horst Freckmann an seiner Seite eindrucksvoll und charmant die gute alte Zeit der Unterhaltungskunst wieder zum Leben.