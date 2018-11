Nürnberg : Mögeldorfer Weihnachtsmarkt |

„9. Mögeldorfer Weihnachtsmarkt“

findet heuer am 2. Adventswochenende, also am 08. und 09. Dezember 2018 (jeweils 14- 18 Uhr) wieder auf dem Parkplatz der Allianz hinter dem Mögeldorfer Plärrer statt.

Etwa 16 festlich geschmückten Buden der Mögeldorfer Schulen, Kindergärten und Vereine freuen sich auf Ihren Besuch. Es wird wieder eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, aber auch eine Vielzahl von weihnachtlichen Geschenkideen geben.

Neben dem traditionellen Besuch des Nikolauses, der auch dieses Mal kleine Geschenke an die Kinder verteilt, besucht auch das Christkind den Weihnachtsmarkt an beiden Tagen. Zusätzlich unterhalten sowohl die beiden Mögeldorfer Grundschulen, als auch die Kindergärten und die Sportvereine die Besucher mit kleinen Einlagen und stimmen sie weihnachtlich ein.



Neu wird dieses Jahr eine Tombola mit über 1000 Preisen sein.