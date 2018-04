Nachwuchs auf der Nürnberger Burg: Erstes Wanderfalken-Küken ist geschlüpft!

Live-Bilder von der Wanderfalkenbrut am Sinwellturm



NÜRNBERG (pm/nf) Gestern (26. April 2018) ist das erste Wanderfalkenjunge am Sinwellturm auf der Nürnberger Kaiserburg geschlüpft. In den vergangenen Jahren sind bereits neun junge Wanderfalken ausgeflogen und alle hoffen auch diesmal auf eine erfolgreiche Brutsaison.

Das Brutgeschehen sowie die Aufzucht der Jungvögel kann unter https://www.lebensraum-burg.de/Wanderfalke/Webcam live verfolgt werden.Seit 2009 wird die Arten- und Lebensraumvielfalt im Bereich der Nürnberger Kaiserburg untersucht. Ziel ist es, die biologische Vielfalt darzustellen, die auch innerhalb der Stadt zu finden ist und die Ergebnisse mit Hilfe der besonders attraktiven Leitart Wanderfalke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Von den beauftragen Experten wurden auf 65.000 Quadratmeter bislang über 1.800 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen. Diese erstaunliche Arten- und Lebensraumvielfalt wird auf der Website ausführlich dargestellt (www.lebensraum-burg.de).Eine Broschüre zu dem Projekt ist kostenlos im Kassenbereich der Nürnberger Kaiserburg erhältlich.Das Projekt wird im Rahmen der Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie von der Regierung von Mittelfranken durchgeführt und finanziert.