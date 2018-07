Neuer Investor will Wohnungen im Quelle-Areal bauen

NÜRNBERG (nf) - Ein Düsseldorfer Investor hat jetzt das Quelle-Areal in Nürnberg gekauft. Seit 2009 steht das Gebäude leer. Der Immobilienentwickler Gerchgroup will vor allem Wohnungen bauen. Die Stadt ist erleichert und guter Hoffnung, dass nun etwas vorangeht. Gewünscht wäre eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Wissenschaft. Der bisherige Eigentümer Sonae Sierra hatte ein großes Einkaufszentrum geplant.

An dem Gebäude, das teilweise unter Denkmalschutz steht, dürften durchaus Veränderungen durchgeführt werden. Angeblich sind beispielsweise Lichthöfe geplant, um in die Räume des ehemaligen Quelle-Versandzentrums mehr Licht einzulassen. Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas reagierte zuversichtlich: ,,Die Gerch-Gruppe ist ein solider Projektentwickler, der große Projekte in den so genannten A-Standorten in Deutschland vorangebracht hat. Man hat Erfahrung mit großen Projekten und Quartiersentwicklungen. Positiv ist, dass Schwerpunkt bei Quelle nicht Shopping, sondern Wohnen und Büros sein sollen. Denn wir brauchen dort keine überdimensionierte Shopping Mall. Genau das war einer der Diskussionspunkte mit Sonae Sierra."