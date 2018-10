Neuer Kalender der Feuerwehr Nürnberg

NÜRNBERG - Einsatz! - rund 10.000 Mal im Jahr wird die Feuerwehr Nürnberg alarmiert. Zu Verkehrsunfällen, Bränden oder Unfällen auf Baustellen, um Menschen aus dem Wasser oder von Gebäudedächern oder Kränen zu retten. Nicht selten müssen sich die rund 1.000 Frauen und Männer der Berufsfeuerwehr und der 18 Freiwilligen Wehren in Nürnberg dabei in Gefahren begeben. In kalkulierbare Gefahren, die den Einsatzkräften dennoch alles abverlangen.

Der Kalender ,,Einsatz!" 2019 gibt hautnahe Einblicke in diese Arbeit – vom Großbrand auf einer Recyclinganlage bis zur Pferderettung am Marienberg. Der Kalender im Format DIN A3 quer kostet wieder 13,50 Euro (zu Gunsten des Feuerwehrmuseums) und ist ab sofort in den Feuerwachen 1 (Reutersbrunnenstraße), 2 (Veilhofstraße) und 3 (Jakobsplatz) erhältlich sowie in der Buchhandlung Zeiser + Büttner am Hallplatz, die das Feuerwehrmuseum nachhaltig unterstützt.Bestellen kann man den Kalender ,,Einsatz" - 2019 unterkalender@feuerwehrmuseum-nuernberg.de (Versandkosten: 3,95 Euro).Die Auslieferung der Bestellungen beginnt am 25. November.