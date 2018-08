Nürnberg-SPD fordert: Mehr Frauenpower aufs Schild!

Nur wenige der Straßen und Plätze in Nürnberg sind nach Frauen benannt



NÜRNBERG (nf) - Wer sich ganz bewusst Nürnbergs Straßenschilder anschaut, dem fällt auf: Sehr wenig Schriftzüge tragen die Namen von bekannten/berühmten Frauen. Mehr als 3.000 amtlich benannte Straßen gibt es im Nürnberger Stadtgebiet, nur ein Bruchteil ist Frauen gewidmet.

Die SPD-Stadtratsfraktion will sich jetzt dieses Themas verstärkt annehmen. Denn seit vielen Jahren gibt es in der Stadt zwar die berechtigte Forderung, mehr Straßen und Plätze nach Frauen zu benennen, doch so richtig angelaufen ist das Projekt bis jetzt noch nicht. Der verkehrspolitische Sprecher Thorsten Brehm und Stadträtin Diana Liberova sagen: ,,Dies würde nicht nur zur mehr Geschlechtergerechtigkeit in der öffentlichen Wahrnehmung führen, sondern in erster Linie auch diejenigen Frauen ehren, die einen unverzichtbaren Beitrag in der Geschichte der Stadt, der Kunst und Wissenschaft, oder auch der Politik leisteten. Heute ist nur ein kleiner Teil der Straßen und Plätze in der Stadt nach Frauen benannt.“Um dies künftig zu ändern, stellte die SPD-Stadtratsfraktion kürzlich einen Antrag an die Verwaltung, in dem ein Vorschlag gefordert wird, ,,wie beim derzeit in Planung befindlichen Baugebiet an der Brunecker Straße und damit in unmittelbarer Nähe zur künftigen Technischen Universität Nürnberg Straßen und Plätze nach verdienten Wissenschaftlerinnen zu benennen sind.“Wünschenswert weiter: Künftig sollten Männer und Frauen abwechselnd berücksichtigt werden, damit eine angemessene Würdigung der Frauen erreicht werden kann.