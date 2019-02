Nürnberg stellte erneut Geburtenrekord auf

Denn nicht nur die Geburtenzahl insgesamt, sondern auch die durchschnittliche Anzahl der Kinder je Frau ist auf einem anhaltend hohen Niveau. Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 lag die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer bei 1,44 Kinder je Frau. Im Mittel der Jahre 2013 bis 2015 war der Wert mit 1,36 noch deutlich geringer.Wie das Amt für Stadtforschung und Statistik bereits zum Geburtenrekord 2016 berichtete, sind es vor allem die Töchter der sogenannten Babyboomer (1980er bis frühe 1990er), die derzeit selbst Mütter werden. Daher gibt es (in der gesamten Bundesrepublik) besonders viele junge Frauen im typischen Mütteralter. In Nürnberg zeigt sich, dass besonders viele Geburten von Müttern im Alter von 28 bis unter 36 Jahren realisiert wurden. 54,0 Prozent der Kinder wurden von Frauen in dieser Altersgruppe zur Welt gebracht. Das durchschnittliche Mütteralter lag bei 31,1 Jahren. Die Altersstruktur der Nürnbergerinnen ist also ebenso ein Faktor, der zu den immer neuen Geburtenrekorden beiträgt.Von den 5.553 Kinder wurden 3.406 von Müttern mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren, 2.147 Mütter hatten eine andere Staatsangehörigkeit. Wie in der Vergangenheit haben viele Kinder eine türkische (196) oder griechische Mutter (141). Eine neuere Entwicklung ist, dass die rumänischen Frauen die höchste Geburtenzahl unter den ausländischen Müttern aufweisen (255). Auch Syrerinnen (127) und Irakerinnen (100) tragen einen großen Beitrag zum erneuten Geburtenrekord bei.Die Staatsangehörigkeit der Kinder entspricht nicht zwangsläufig der Staatsangehörigkeit der Mutter. Zum Beispiel, wenn Vater und Mutter nicht die gleiche Staatsangehörigkeit haben. Des Weiteren erhalten in Deutschland geborene Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn zumindest ein Elternteil seit acht Jahren in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. 2018 haben 33,5 Prozent der Kinder von ausländischen Müttern die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, 2016 waren es noch 50,0 Prozent. Diese Entwicklung geht auf Geburten von ausländischen Eltern zurück, die noch keine acht Jahre in Deutschland leben.Neben den kleinen Neunürnbergern wuchs die Stadt um 39.214 Zuziehende, während 37.268 Personen aus Nürnberg fortzogen. Daraus ergibt sich ein Wanderungsgewinn von 1.946 Personen. Die Bevölkerungszahl bleibt damit stetig wachsend, am 31. Dezember 2018 waren 535.746 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Nürnberg gemeldet.