Nürnberg wird zum Drehort: Sperrungen in der Innenstadt wegen ,,Resistance"

NÜRNBERG (pm/nf) - Wegen Dreharbeiten für eine internationale Filmproduktion, die vom Freitag, 26. Oktober, bis Samstag, 3. November 2018, in Nürnberg geplant sind, wird es im Stadtgebiet zu Behinderungen des ruhenden und fließenden Verkehrs kommen.

Bei den Filmarbeiten handelt es sich um das deutsch-amerikanische Projekt „Resistance“ der Produktionsfirma Pantaleon Pictures. Erzählt wird von dem französischen Pantomimen Marcel Marceau, der während der Besatzung seines Heimatlandes durch die deutschen Nationalsozialisten im Widerstand war und zahlreiche jüdische Kinder rettete.in die Kinos kommen.Verfilmt wird das Leben des berühmten französischen Pantomimen. Das Projekt wird als deutsch-britische Koproduktion realisiert und zum großen Teil in Bayern gedreht. Jonathan Jakubowicz wird Resistance nach eigenem Drehbuch inszenieren. Er ist einer der erfolgreichsten Regisseure, Autoren und Produzenten Venezuelas, sein Kinofilm Hands of Stone über den Profiboxer Roberto Durán feierte letztes Jahr eine fulminante Weltpremiere im Wettbewerb von Cannes. Sein nächster Film beruht auf den Erinnerungen von Marcel Marceau, der als ,,Bip" zu den bekanntesten und einflussreichsten Pantomimen der Welt gehörte.Marcel Marceau wurde 1923 in Strasbourg geboren. Resistance beleuchtet das Leben Marceaus während des Zweiten Weltkrieges: Marcel und sein Bruder Alain helfen gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Freunden Hunderten jüdischen Waisenkindern über die deutsch-französische Grenze und verstecken sie vor den Nationalsozialisten. Dabei entdeckt Marcel die Kraft seiner Kreativität, die wertvoll und unentbehrlich für die Kinder und die Freunde wird. Als die politische Lage sich anspannt, bringt die Gruppe zunächst die Kinder Richtung Süden in die unsichere Obhut von Nonnen und Pfadfindern und schließt sich der Résistance an.Die Hauptrollen übernehmenund. Mehr als die Hälfte der Drehtage finden in Bayern statt: geplant sind als Drehorte u.a. Nürnberg, Ebermannstadt, Bayreuth, Rothenburg ob der Tauber, Fränkische Schweiz, Lenggries, Loisachtal, Zugspitzmassiv, München und die Bavaria Studios. Sachsen und Studio Babelsberg stehen ebenfalls auf der Liste. Als Produzenten für Pantaleon Films fungieren Dan Maag und Philipp Klausing. Resistance wird mit dem britischen Koproduktionspartner Rocket Science Industries realisiert. Den Verleih wird Warner Bros. Deutschland übernehmen. Der FFF Bayern fördert das Projekt im Rahmen des Sonderprogramms Internationale Koproduktion mit 2 Millionen Euro.