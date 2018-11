Respekt: Rotary Club Nürnberg-Fürth sammelt rund 40.000 Euro ein

NÜRNBERG – 8. Spendengala des Rotary Clubs Nürnberg-Fürth im Historischen Rathaussaal der Stadt Nürnberg – und es wurde ein Mega-Erfolg! Die durch Spenden und Tombola erzielten knapp 40.000 Euro werden nun für Projekte der Stadtteilpatenschaft Muggenhof-Eberhardshof eingesetzt.

Schon 350.000 Euro eingesammelt

Bereits seit dem Jahr 2011, initiiert durch den damaligen Präsidenten Prof. Dr. Klaus L. Wübbenhorst, lädt der Rotary Club Nürnberg-Fürth zu einer Charity Veranstaltung ein. In festlichem Ambiente – seit 2011 großzügig unterstützt durch Lehrieder Catering – gibt es ein Ziel: Geld zu sammeln für gezieltes Engagement in der Stadtgesellschaft. Denn der Einsatz für Menschen ist eines der wesentlichen Ziele der rotarischen Gemeinschaft.Seit dem Start wurden so bereits rund 350.000 Euro eingesammelt. In den ersten Jahren unterstützten die Mittel den Nürnberger Kulturrucksack. Seit dem Jahr 2014 fließen die Gelder in die Stadtteilpatenschaft. Mit den damit finanzierten Projekten leistet der Rotary Club direkt in der Nachbarschaft Hilfe, um den dort lebenden Bürgern bessere Zukunftschancen zu ermöglichen.Der bunte Bogen der einzelnen Aktivitäten erstreckt sich über Kinder-Jazz-Konzerte, Theaterprojekte, FabLab MINT Klassen, Deutschkurse von Schul- und Vorschulkindern bis hin zu einem Basketballprojekt gemeinsam mit den Brose Bamberg.Der aktuelle Präsident Alexander Seifert bot den spendierfreudigen Gästen ein köstliches Vier-Gang-Menü, Wortakrobatik von Oliver Tissot und eine Tombola mit attraktiven Preisen. Er war am Ende der Veranstaltung hochzufrieden mit der Spendensumme. In Vertretung des Schirmherrn der Veranstaltung, Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, dankte Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie und Soziales, dem Rotary Club für sein langjähriges starkes Engagement.