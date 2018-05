Rock im Park: Aktuelle Verkehrsänderungen und Sperrungen rund ums Festivalgelände

Geänderte Verkehrsregeln bei „Rock im Park“ – Parkmöglichkeiten – Anwohner



NÜRNBERG (pm/nf) - Wenn am kommenden Wochenende (Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Juni 2018) auf dem Zeppelinfeld und rund um den Dutzendteich das Musikfestival „Rock im Park“ die Musikfans in Massen anzieht, geht das einher mit massiven Einschränkungen im Straßenverkehr. Sperrungen, Umleitungen und Parkverbote deshalb bitte einkalkulieren.

Ab Mittwoch, 30. Mai 2018, um 9 Uhr wird die Durchfahrt zwischen der Beuthener Straße/Zeppelinstraße sowie der Herzogstraße und den Grundig-Hochhäusern gesperrt. Diese Sperrung hat sich bewährt, um die vorzeitige Belegung der Parkflächen, das wilde Campen und die damit verbundene Lärmbelästigung der Anwohnerinnen und Anwohner zu unterbinden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren und über die Regensburger Straße, Breslauer Straße, Gleiwitzer Straße beziehungsweise die Münchener Straße auszuweichen. Die Sperrung wird am Donnerstag, 31. Mai 2018, durch die Parkplatzbewirtschaftung ersetzt. Die Zufahrt zum Grundig-Gelände ist dann nur über die Gleiwitzer Straße oder die Karl-Schönleben-Straße möglich.Bei der Parkplatzbewirtschaftung werden im Umfeld des Veranstaltungsgeländes folgende Straßensperren eingerichtet:– Die Zeppelinstraße zwischen der Hans-Kalb-Straße und der Karl- Steigelmann-Straße bleibt von Mittwoch, 30. Mai 2018, ab 9 Uhr, bis Montag, 4. Juni 2018, vormittags, komplett für den Verkehr gesperrt. Es besteht zwischen der Beuthener Straße und der Regensburger Straße keine Durchfahrtsmöglichkeit mehr.– Die Hans-Kalb-Straße in Richtung Stadion ist ab Mittwoch, 30. Mai 2018, 9 Uhr, bis Montagvormittag, 4. Juni 2018, gesperrt. Die Zufahrt ist nur für Berechtigte mit einem Sonderparkausweis oder Besucherinnen und Besucher der Kleingartenanlage und des Stadionbads möglich.– Die Zufahrt zum Stadion und zur Arena über die Karl-Steigelmann- Straße ist von Dienstag, 29. Mai 2018, bis Montagvormittag, 4. Juni 2018, gesperrt. Die Verkehrsfreigabe erfolgt nach der Reinigung.Parkplätze stehen den Besuchern von „Rock im Park“ rund um das Veranstaltungsgelände zur Verfügung:– Große Straße– Volksfestplatz– Messeparkhaus (bei Bedarf)– Kongresshalle– Parkplatz Luitpoldhain/Bayernstraße– Beuthener Straße von der Herzogstraße bis zur Steintribüne– Beuthener Straße von der Gleiwitzer Straße bis zur Steintribüne– Zeppelinstraße– Freiflächen der ehemaligen Südkaserne in der Ingolstädter Straße– HiroshimaplatzVon Mittwoch, 30. Mai 2018, bis einschließlich Montag, 4. Juni 2018, steht als Zufahrt nur die Hans-Kalb-Straße zur Verfügung.Die Wohngebiete an der Oskar-von-Miller-Straße, Schultheißallee, Hans- Fallada-Straße, Bettelheimstraße, Bertolt-Brecht-Straße, Ursula-Wolfring- Straße, Bauernfeindstraße, Herzogstraße/Seumestraße/Hagedornstraße, Weddigenstraße und Regensburger Straße (Stichstraße zum Altenheim) werden durch Straßensperren und den Einsatz von Ordnern während der Hauptanreisezeiten gegen unberechtigtes Parken durch Festivalbesucher geschützt.Der Rad- und Gehweg auf der Ostseite der Münchener Straße ist zwischen der Ingolstädter Straße und dem Messezentrum bis Montag, 4. Juni 2018, gegen Nachmittag gesperrt. Eine Umleitung zum Rad- und Gehweg auf der Westseite der Münchener Straße ist eingerichtet.Festivalbesucher, die mit der S-Bahn anreisen, nutzen am besten die Bahnhöfe Frankenstadion und Dutzendteich, um auf kürzestem Weg zum Veranstaltungsgelände zu gelangen. Die VAG-Buslinie 55 fährt ab Donnerstag, 31. Mai 2018, bis Montagnachmittag, 4. Juni 2018, nur zwischen Langwasser-Mitte und dem Max-Grundig-Platz.Da es aufgrund der umfangreichen Verkehrsmaßnahmen zu Unannehmlichkeiten und Problemen kommen kann, bittet der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg, folgende Hinweise zu beachten:– Besucherinnen und Besucher müssen insbesondere auf der Münchener Straße, der Bayernstraße und der Karl-Schönleben- Straße mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen rechnen– Den Weisungen von Polizei, Sicherheitsdiensten und der Stadt Nürnberg ist Folge zu leisten.– Die Verkehrsregelungen sind zu respektieren, auch wenn der Grund für die Regelungen nicht sofort ersichtlich ist.– Der Beschilderung des dynamischen Verkehrsleitsystems ist zu folgen und– auf den Einsatz eines Navigationssystems ist zu verzichten, da dessen Daten und Angaben aufgrund der veranstaltungsbedingten Straßensperrungen nicht aktuell sind.– Das Veranstaltungsgelände ist – wenn möglich – weiträumig zu umfahren.– Zufahrten und Rettungswege sind freizuhalten.