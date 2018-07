Spendenübergabe von "Kunst gegen Kinderkrebs" an die Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. Nürnberg

Am 21.07.2018 hatten wir eine weitere Spendenübergabe an die Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. Nürnberg. Dank euch allen konnten wir dieses Mal 5.500 € übergeben ????Vielen Dank für eure Hilfe! Als wir Kunst gegen Kinderkrebs gegründet haben, hätten wir nie gedacht, wie viele Künstler uns ihre liebevoll gefertigten Werke spenden würden, wie viele Menschen sie über unseren Shop und auf Märkten kaufen würden und wie viel Unterstützung wir auf zahlreichen weiteren Wegen erhalten würden. Und dass wir nach knapp sechs Jahren auf eine Gesamt-Spendensumme von 22.000 € an die Elterninitiative zurückblicken dürfen. ????Ihr habt uns gezeigt, dass es sich lohnt, seine Träume in die Tat umzusetzen, dass es etliche Menschen gibt, die das Herz am rechten Fleck haben und vor allem, dass es keinen falschen Zeitpunkt gibt, um das Richtige zu tun. ❤️ Vielen Dank dafür!Auf dem Bild seht ihr (von links nach rechts) Angelika, die unsere Kunstwerke auf Märkten in und um Gera verkauft, Ronja und Janine, die Kunst gegen Kinderkrebs gegründet haben und Herrn Hylla, Vorstandsmitglied der Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. Nürnberg.Unsere liebe Claudia konnte gestern leider nicht dabei sein. Dafür haben wir zwei kleine Symbole mit aufs Bild geschmuggelt, die eine besondere Bedeutung für sie und ihren Sohn Andi haben. Wir hoffen ihr damit zeigen zu können dass sie und Andi, unser Kämpfer ein wichtiger Teil von uns und in Gedanken immer dabei sind, auch wenn uns von ihr einige Kilometer und von Andi der Übergang in einer andere Welt trennen. ❣️www.kunst-gegen-kinderkrebs.de