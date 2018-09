Start frei für die ,,Giga-City" Nürnberg!

NÜRNBERG (pm/nf) - Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat heute im Loftwerk Nürnberg den symbolischen Startschuss für die Gigabit Freischaltung in den Städten Nürnberg und Landshut, den ersten „GigaCities“ von Vodafone Deutschland gegeben. Dr. Markus Söder: ,,Ab heute können fast 90 Prozent der Haushalte in Nürnberg und Landshut auf Gigabit-Verbindungen zurückgreifen. Bayern investiert insgesamt 2,5 Milliarden Euro in den Breitbandausbau. Der Ausbau läuft im ganzen Land auf Hochtouren und wir konnten gerade im ländlichen Raum die Versorgung mit schnellen Internet auf knapp 80 Prozent steigern und werden jeden Monat besser!"

Ab sofort bietet Vodafone den Kabelkunden in beiden Orten Internetanschlüsse mit bis zu 1.000 Megabit im Download an. Den Startschuss in Nürnberg gaben Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Vodafone CEO Dr. Hannes Ametsreiter zeitgleich mit dem live zugeschalteten Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz.„Bayern erhält als erstes Bundesland Gigabit-Anschlüsse über das Kabelnetz von Vodafone – ein guter Tag für den Gigabit-Ausbau im Freistaat“, so Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Durch die gesetzliche Abschaltung der analogen TV- und Radio-Programme wurde die Basis für Highspeed-Internet über das bestehende Netz gelegt, davon profitiere nun der Breitbandausbau. „Wir wollen Gigabit-Anschlüsse für jeden Haushalt in Bayern, dafür stellt der Freistaat ein milliardenschweres Förderprogramm für seine Kommunen zur Verfügung. Bayern muss seine Spitzenposition bei der Digitalisierung sichern. Ich danke dem Unternehmen Vodafone, dass es sein Versprechen auf dem GigabitGipfel gehalten hat, Bayern in der Versorgung mit hohen Bandbreiten nach vorne zu bringen“, so Söder weiter.„Wir bauen Deutschlands digitale Zukunft. Bis Jahresende werden wir über unser Netz alleine in Bayern rund fünf Millionen Menschen erreichen.”Dr. Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland: „Wir bauen Deutschlands digitale Zukunft. Nürnberg und Landshut sind jetzt unsere ersten Gigabit-Cities am Kabel-Glasfasernetz. Bis zum Jahresende werden wir über unser Netz alleine in Bayern rund fünf Millionen Menschen erreichen. Das sind etwa dreiviertel unserer bayerischen Kabelhaushalte“, sagt Vodafone CEO Dr. Hannes Ametsreiter und ergänzt: „Vodafone ist einer der Haupttreiber für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Deutschland. In den 13 Kabelbundesländern von Vodafone werden bis zum Jahresende mehr als zwölf Millionen Menschen über das Kabel-Glasfasernetz mit Gigabit-Geschwindigkeit surfen können. Mit unserer Gigabit-Offensive machen wir Deutschland zur Gigabit-Gesellschaft und setzen hierfür ein Milliarden Euro schweres Ausbauprogramm um.“Der Datenhunger unserer digitalen Gesellschaft ist enorm. Täglich werden neue digitale Technologien entwickelt. Maschinen kommunizieren in Echtzeit miteinander. Gearbeitet wird auch von Zuhause, weil eine vernetzte Welt flexibler macht. Und nicht zuletzt fordert auch Bildung neue digitale Formen und Anwendungsfelder. Gigantische Datenmengen rauschen täglich durch die Netze, Tendenz steigend. Allein seit dem Jahr 2005 hat sich das Datenaufkommen verhundertfacht. Die Anforderungen an Infrastrukturen sind gewaltig. Hochleistungsnetze bilden also die Basis für Deutschlands digitale Zukunft.