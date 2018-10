Studie: Tourismus ist wichtiger Wirtschaftsfaktor für Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Ein beindruckendes Wachstum bei allen wirtschaftlichen Kenngrößen unterstreicht die Bedeutung des Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor für Nürnberg. Dies ist das Ergebnis der Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Nürnberg 2017“, die wieder – nach ihrer Erstauflage im Jahr 2013 – im Auftrag der Congress- und Tourismus- Zentrale Nürnberg erstellt wurde.

Im Jahr 2017 sorgten Tages- und Übernachtungsgäste für einen Bruttoumsatz in Höhe von 2,1 Milliarden Euro in Nürnbergs Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe. Im Vergleich zum Jahr 2013, als die Studie erstmals erhoben wurde, ist das Bruttoumsatzvolumen damit um mehr als 30 Prozent gestiegen. Insgesamt schafft der Tourismus Einkommen in Höhe von knapp einer Milliarde Euro, ein Plus von knapp 30 Prozent im Vergleich zu 2013.Der Beitrag zum Primäreinkommen liegt inzwischen bei 6,6 Prozent (2013: 6,1 Prozent). Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg: „In den letzten Jahren ist die Bedeutung des Tourismus als wichtiger Impulsgeber für die Entwicklung für den Wirtschaftsstandorts Nürnberg weiter gestiegen. Der Tourismus sorgt in Nürnberg nicht nur für einen Bruttoumsatz von insgesamt 2,1 Milliarden Euro, sondern sichert standortgebundene Arbeitsplätze, die nicht verlagert werden können. Und diese Arbeitsplätze sind auf allen Qualifikationsniveaus. Rein rechnerisch leben inzwischen rund 35.000 Personen vom Tourismus in Nürnberg. Vor allem die große Breitenwirkung in viele Branchen und seine Rolle als Imagefaktor machen den Tourismus unverzichtbar für die Standortentwicklung.“Es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, für den der Tourismus kein Umsatzbringer ist. Der Einzelhandel profitiert am stärksten vom Tourismus: 43 Prozent (909 Millionen Euro) der Gesamtumsätze entfallen auf den Einzelhandel in Nürnberg, gefolgt vom Gastgewerbe(37,4 Prozent/790 Millionen Euro) und dem Dienstleistungssektor (19,6 Prozent / 413 Millionen Euro). Im Jahr 2017 zählte die Studie in der Stadt Nürnberg 48 Millionen touristische Aufenthaltstage (2013: 36 Millionen).Den Hauptanteil hat der Tagestourismus mit 43 Millionen Aufenthaltstagen (2013: 31 Millionen). Wie im Jahr 2013 bestätigt die Studie im Jahr 2017 die große Bedeutung des Übernachtungstourismus: Diese knapp sieben Prozent der Aufenthaltstage sorgten für rund ein Drittel der touristischen Umsätze. Die Studie verdeutlicht eindrucksvoll, warum es sinnvoll ist, in den Tourismus und das Kongresswesen zu investieren und sich für Nürnberg als Tourismusstandort stark zu machen. Wirtschaftsreferent Dr. Fraas: „Tourismusförderung ist konkrete Wirtschaftsförderung. Ein wichtiger Treiber für die starke touristische Entwicklung Nürnbergs ist der Tourismusfonds, der gleichermaßen von der Stadt Nürnberg und von der Wirtschaft finanziert wird. Mit dem Tourismusfonds haben wir das richtige Instrument für eine zielorientierte Tourismusförderung geschaffen.“