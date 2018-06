Ticketpreise bei den Einsteigertarifen der VAG bleiben vorerst stabil!

NÜRNBERG (pm/nf) - Bei den ÖPNV-Tarifen wurde jetzt eine Einigung erzielt: Die Ticketpreise in den Einsteigertarifen der VAG bleiben 3 Jahre stabil!

Die CSU-Stadtratsfraktion konnte in den Verhandlungen überzeugen, die Ergebnisse wurden heute in einer gemeinsamen Presskonferenz mit der SPD bekanntgegeben. Das beliebte 4er-Ticket bleibt bei 11 Euro, eine einzelne Fahrt kostet somit bis 2021 weiterhin 2,75 Euro. Auch beim HandyTicket bleibt es bei 2,75 Euro für eine Einzelfahrt. Das von Familien gerne genutzte „Tagesticket Plus“ wird ebenfalls nicht angehoben - sowohl im Handytarif als auch am Automaten bleibt der bisherige Preis für 3 Jahre bestehen.